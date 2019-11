28ème festival du film de Sarlat : demandez le programme

Le 28ème festival du film de Sarlat débute ce mardi 12 novembre. Six longs-métrages vont tenter cette année de décrocher la salamandre d'or. 650 lycéens venus de 34 établissements vont y participer.

"Proxima" d'Alice Winocour avec Eva Green et Matt Dillon, film d'ouverture le mardi 12 novembre

Sarlat-la-Canéda, France

A compter de ce mardi 12 novembre, Sarlat va vivre à l'heure du cinéma. Pendant cinq jours, les passionnés de salles obscures vont pouvoir assister à 120 séances, suivies de nombreux débats avec les équipes des films. Des long-métrages qui, pour la plupart, ne sortiront que dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. dans les salles.

Julie Gayet, Camille Cottin, Michel Blanc, Gérard Lanvin, Olivier Marchal

Pas moins de 16 équipes de films seront présentes cette année. La réalisatrice de Proxima Alice Winocour présentera son film, lors de la soirée d'ouverture le mardi 12 novembre à 19h00 aux côtés de la productrice Isabelle Madelaine.

"Les éblouis" de Sarah Suco, avec Camille Cottin, Eric Caravaca et Jean-Pierre Darroussin - DR

Le lendemain, mercredi 13 à 19h00 également,Tristan Séguéla présentera en avant première "Docteur?" en présence des acteurs Michel Blanc et Hakim Jemili, du co-scénariste Jim Birmant et producteur Bruno Nahon. A 21h30, le comédien Alain Libolt défendra les couleurs de "La vérité" de Hirozaku Kore-Eda.

Karin Viard, impressionnante dans "Chanson Douce" de Lucie Borleteau - DR

Jeudi 14 novembre sera projeté à 19h00 "Les éblouis" de Sarah Suco, en présence de la réalisatrice et de la comédienne Camille Cottin. Autre long-métrage à découvrir ce jour-là, "Les parfums" de Grégory Magne en présence du comédien Grégory Montel et du réalisateur Grégory Magne.

Emmanuelle Devos dans "Les parfums" de Grégory Magne - DR Pyramide Films

Vendredi 15 sera projeté "Chanson douce" de Lucie Borleteau, en présence de la réalisatrice.

"La vérité" d'Hirozaku Kore-Eda avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche - Laurent Champoussin

Film de clôture, hors sélection "Papi Sitter" avec Olivier Marchal, Gérad Lanvin et Camille Aguilar - DR

Enfin lors de la soirée de clôture samedi 16 novembre, le réalisateur Philippe Guillard présentera en avant-première "Papi-sitter" avec à ses côtés les comédiens Olivier Marchal et Gérard Lanvin, et le compositeur Roméo Guillard.

Julie Gayet, une fidèle du festival du film de Sarlat © Radio France - Frédéric Fleurot

A noter la participation cette année encore de l'actrice Julie Gayet qui portera cette fois les casquettes de distributrice , mais également de co-réalisatrice avec Mathieu Busson du documentaire Filmmakers.

Le programme des séances du lundi 12 au samedi 16 novembre - Festival du Film de Sarlat

Le festival des lycéens

Cette année encore, le festival du film de Sarlat fera la part belle aux lycéens. 29 établissements seront représentés, soit 596 élèves et 62 enseignants venus de toute la France, et même de Sainte-Clotilde sur l'île de la Réunion. Tous participeront à des conférences, des ateliers sur le thème du film du bac 2020, "Cléo de 5 à 7", le film d'Agnès Varda. Certains d'entre-eux auront même la possibilité de tourner des mini-séquences dans les rues de la ville encadrés par des professionnels.

A vivre en direct chaque jour sur France Bleu Périgord

A compter du mardi 12 novembre et jusqu'au samedi 16, France Bleu Périgord vous fait vivre en direct cette 28ème édition du festival. Avec deux rendez-vous quotidiens les mercredi, jeudi et vendredi de 12h00 à 13 h00, du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00, et le samedi 16 de 16h00 à 19h00.