29 ème fête du pain : la folie des années 80 à Mensignac

Hier soir Jean-Pierre Mader, Début de soirée et Émile et Image ont fait danser les visiteurs de 29 ème édition de la fête du pain de Mensignac. Une soirée placée sous le signe des mélodies des idoles des années 80 !

Après le cirque et les vaches landaises, place à la musique et à la danse !

Ce samedi soir, ils étaient plusieurs milliers, à s'être déplacés à Mensignac pour célébrer la fête du pain. Sur la grande scène spécialement installée pour l'occasion, les plus grands tubes des années 80 se sont enchaînés durant plus de deux heures de spectacles.

Jean-Pierre Mader, Cookie Dingler William de Début de Soirée et Émile et Image ont fait danser les Périgourdins et les touristes ! Un moment convivial et familial pour revivre la folie des années 80.

Pour finir la soirée en beauté, un grand feu d'artifice a achevé d'éblouir les spectateurs.

Dimanche, autre ambiance, place au thé dansant et au gala de Catch, dès 15h. Enfin, la fête du pain s’achèvera avec un veau à la broche à déguster en famille ou entre amis à partir de 20h.