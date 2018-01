La Nuit de la Lecture, c'est une gigantesque portes ouvertes destinée à promouvoir la littérature, le roman, les bandes dessinées, et les contes. L'écrivain Daniel Pennac en est ce soir le parrain.

Indre-et-Loire, France

1900 bibliothèques et librairies en France, une trentaine en Touraine, se mobilisent pour la 2ème Nuit de la Lecture ce soir. Quelques exemples en Touraine, à Amboise la médiathèque Aimé Césaire propose à partir de 18H00 des jeux et des contes pour toute la famille, à Chambray-les-Tours, à la même heure, des lectures du "Médecin malgré lui" de Molière par une compagnie théâtrale, à Avoine à partir de 20H00 ce seront des lectures dans le noir pour les enfants et adultes.

A Marigny-Marnande, les romans de l'auteur et romancier chinonais Jean-Paul Robert seront mis en avant. Jean-Paul Robert qui donne sa recette pour étendre le goût de la lecture au plus grand nombre:

"Je pense qu'il faut d'abord trouver chez chacun les centres d'intérêt qui peuvent lui donner l'envie de parcourir un livre. Cela peut-être un roman policier, un thriller, un roman historique, parce que pour la plupart des gens accrochés par les écrans il faut du suspense si on veut leur redonner le goût de la lecture" Jean-Paul Robert

Les autres communes qui participent à cette 2ème Nuit de la Lecture: Bléré, Sonzay, Chemillé-sur-Dème, Cormery, Montlouis, Neuvy le Roi. Il ne faut pas oublier la bibliothèque de Tours qui propose des lectures de BD et de poèmes dans l'espace jeunesse et adulte dès 20H00. Tout le programme en Touraine est à retrouver sur le site www.nuitdelalecture.fr