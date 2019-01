Epiphanie : Joseph, collectionneur de fèves breton, en possède déjà plus de 6 000 !

Par Sarah Mansoura, France Bleu Armorique

Ce dimanche, c'est l'Epiphanie ! L'occasion de déguster une galette des rois et, pourquoi pas de récolter une fève... Joseph Oyer, lui en a déjà plus de 6000 ! Ce fabophile brétilien a commencé sa collection il y a plus de 35 ans.