3.000 Perpignanais disent adieu à la chanteuse Dani

Ce mardi, c'était les obsèques Dani en la cathédrale Saint-Jean Baptiste à Perpignan. Ou plutôt les obsèques de "Danielle" et "Tatie Dan" car cet après-midi, ce n'est pas vraiment à la chanteuse et amie du tout-Paris que 3.000 personnes ont rendu hommage mais d'avantage à l'enfant du Pays, à "Danielle la Perpignanaise." "Heureusement que seule la famille prend la parole car nous y serions encore demain," lance à la foule le Père Joël Marie, qui rappelle "que Dani a été baptisée il y a 70 ans dans cette cathédrale."

Et effectivement, la plupart des personnes présentes ont une anecdote à raconter. "Je me souviens avoir fait du patin à roulettes avec elle au niveau de l'ancienne gendarmerie du Campo Santo", raconte une Perpignanaise. "Ses parents vendaient des chaussures à deux pas de la cathédrale", confie un passant. "Elle vivait à Tours ces dernières années mais elle revenait régulièrement dans le département et elle nous achetait de l'aïoli et du fouet catalan", explique le charcutier Guy Blazi de Torreilles.

"Tatie Dan, une mamie rock and roll"

Au premier rang, devant le cercueil très fleuri, aux côtés de la famille, Gérard Lanvin, Jo Maso ou Cali ont fait le déplacement. Le moment le plus émouvant de la cérémonie a évidement été la prise de parole des proches de Dani. Ces sept petit-enfants décrivent "une mamie rock and roll", évoquent "les soirées karaokés." L'un deux raconte "_ce sentiment de liberté quand il buvait et fumait avec sa grand-mèr_e".

Dani a ensuite été inhumée, dans l'intimité, au cimetière Saint-Martin de Perpignan au sein du caveau familial où reposent déjà ses parents et sa sœur Jeanne.