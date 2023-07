Et revoilà le bal des pompiers du 14 juillet à Orléans !

C'est une tradition qui s'était perdue ces trois dernières années du fait de la crise sanitaire. Le bal du 14 juillet chez les pompiers fait son grand retour à Orléans. Il a lieu ce jeudi soir, dans la grande cour de la caserne située rue Eugène Vignat, face au Conseil départemental et au parc Pasteur.

Le projet a été monté par l'amicale des sapeurs-pompiers d'Orléans-centre dont Florian Barban est le président. "Nous travaillons dessus depuis des mois, le but est de se faire plaisir et de donner un peu de bonheur aux gens qui vont venir".

3.000 personnes attendues pour faire la fête

"Nous intervenons tout au long de l'année auprès de la population orléanaise, dans les tristes comme les bons moments. Là on a envie que les gens viennent nous rencontrer et voilà parler, danser, que ce soit la joie de vivre" explique le caporal-chef Terence Boué.

Les pompiers travaillent depuis le début de la semaine sur leur bal populaire qui va durer toute la nuit - Lydie Lahaix

Le 14 juillet est un rendez-vous important pour tout ce qui est armée, pompiers et civils, ajoute-t-il. "Cela fait du bien ce genre de moments et nous on attend ça vraiment depuis trois ans, le Covid a fait très mal pour tout le monde".

"Il faut faire rêver la population, c'est important"

Le bal des pompiers débutera à 19h et durera toute la nuit. L'autorisation de faire la fête est accordée jusqu'à 4-5h du matin. Coté animation musicale, le groupe orléanais Artamuse donnera un concert de 20h30 à 23h30, suivi de l'orléanais DJ Castelo. Et les pompiers proposeront en troisième partie de soirée, leur "show surprise".

Nous allons faire danser les dames, les messieurs et les enfants, reconnait Florian Barban, "avec les semaines difficiles que l'on vient de vivre, c'est important de retrouver un esprit de fête, on va vous faire oublier les soucis du quotidien". L'entrée au bal populaire des pompiers est fixée à 5 euros (boisson inclue) et elle est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.