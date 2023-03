3.603.000 euros : montant record pour la 62ème vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges

La 62ème vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges se tenait ce dimanche 12 mars au Château du Clos de Vougeot et tous les records ont été battus : plus de 3 millions d'euros récoltés pour les 160 pièces mises aux enchères et 63.000 euros pour la pièce de charité.

160 pièces étaient proposées aux enchères pour cette 62ème vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges © Radio France - Charlotte Schuhmacher Cette 62ème vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges restera dans les mémoires. Les enchères se sont tenues dans une salle comble au Château du Clos de Vougeot avec 160 pièces de vin : 157 pièces de vin rouge et 3 pièces de vin blanc soit 51 pièces de plus que l'année dernière. Le total de la vente des vins est de 3,603 millions d'euros, un record absolu. La salle est comble pour la 62ème vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges © Radio France - Charlotte Schuhmacher Le montant d'achat pour une pièce de vin rouge a lui aussi été battu : la maison Faiveley a acheté 55.000 euros un tonneau de 218 litres 1er cru Les Saint-Georges cuvée Georges Faiveley. En 2022, la pièce la plus chère a été vendue 52.000 euros. 63.630 euros pour la Pièce de charité Cette année, la Pièce de charité, dite "Cuvée des Bienfaiteurs", un Nuits-Saint-Georges 1er cru 2022, issue de l'assemblage des 9 premiers crus des Hospices de Nuits, a elle aussi battu tous les records : 63.630 euros, une somme destinée à l'association les Blouses Roses. La comédienne Constance Dollé, marraine de cette 62ème vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges est fière de la somme récoltée pour les Blouses Roses © Radio France - Charlotte Schuhmacher