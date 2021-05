3 choses à savoir sur la réouverture des musées dans la Manche

6 mois qu'ils étaient fermés au public : les musées, expositions et centres d'art eux aussi peuvent rouvrir leur porte ce mercredi 19 mai et dans la Manche, les responsables attendent les visiteurs avec impatience. 3 choses à savoir pour aller vous régaler de culture dans les établissements manchois

C'est dire si le public les attend impatiemment : ça fait 6 mois que les musées étaient fermés au public en raison de la crise santaire du Covid 19. Ils rouvrent leur porte ce mercredi 19 mai 2021, avec le sourire et aussi....

Avec des jauges restreintes

Les jauges prévues sont de 8m² par visiteurs d'abord, puis de 4 m² par visiteurs le 9 juin, avant de reprendre un cours normal le 30 juin. Ces contraintes de visites ne sont pas si faciles à appliquer pour les plus petits musées comme la maison Jacques Prévert, dans la Hague, à Omonville la Petite. 20 personnes seulement peuvent être admises à la fois à l'intérieur de la maison. Il faudra donc être patient car l'établissement n'a pas mis en place de système de réservation en ligne explique Fanny Kempa, la responsable. " On n'a pas de système de réservations en ligne, c'est compliqué à gérer et on n'a pas les moyens humains. On inscrira les gens au fur et à mesure de leur arrivée et ils patienteront au maximum une demi- heure dans le jardin. Quand il fait beau, c'est très agréable."

Avec des réservations déjà enregistrées

Il y a de l'impatience dans l'air pour le public comme pour Emmanuel Allain directeur-fondateur du D-Day expérience à Saint-Come-du-Mont, dans la Manche. Surtout que c'est bientôt l'anniversaire du Débarquement et que les passionnés d'histoire ont été privés de festivités depuis deux ans.

On a déjà des réservations pour les jours qui viennent, le week-end de la Pentecôte s'annonce particulièrement bon. On verra ensuite ce que donne la semaine fatidique des 5 et 6 juin, on a déjà beaucoup de demandes, les gens nous appellent pour savoir si on est ouvert.

C'est la même chose au Musée Thomas Henry et au musée de la Libération à Cherbourg-en-Cotentin. Les responsables ont déjà reçu des coups de fil pour se renseigner sur les possibilités de visites

Avec des surprises

Beaucoup d'établissements ont fait des travaux, de la peinture, changé leur signalétique, et préparent de très beaux évènements comme au musée Thomas Henry de Cherbourg avec entre autre la très prisée Biennale du 9e art , la 10e édition dès le 28 mai consacrée à Will Eisner le "papa du roman graphique"