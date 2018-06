En version grandiose : la Fête de la musique à Nice en direct le jeudi 21 juin à 20H45 sur France 2 et France Bleu sera diffusée dans plus de 100 pays (TV5). Un spectacle présenté par Garou accompagné de Laury Thilleman. 37 artistes vont interpréter 55 titres.

Nice, France

La deuxième ville touristique française ne voulait pas rater cela : accueillir la Fête de la musique!

A suivre en direct sur France 2 et en simultané sur France Bleu ce jeudi 21 juin à partir 20h45.

Sur la place Masséna devenue une forteresse barricadée depuis une semaine 30.000 spectateurs sont attendus pour quatre heures de concerts avec 37 artistes : Maître Gims, Pascal Obispo,Willy William, Kendji Girac, Christine & The Queens, Calogero, Eddy de Pretto, Slimane, Mc Solaar, Tom Parker, Hyphen Hyphen, Slimane, Zazie, Youssou N' Dour, Tal,Big Flo et Oli, Jaïn ...

N'oubliez pas votre bracelet !

Une sécurité maximale est annoncée. Tous les spectateurs de cette soirée gratuite "Tous à Nice" doivent présenter un bracelet. Les derniers bracelets seront distribués autour entre 16h et 17h le jeudi 21 juin sur la Promenade du Paillon, à l'entrée du miroir d'eau, et à l'entrée des rues Desboutins, de l'Opéra et Alexandre Mari. Sans bracelet il sera impossible d'accéder au site.

Restez à l'écoute de France Bleu Azur, partenaire de l’événement. Rendez-vous également sur les pages Facebook de France Bleu et France Bleu Azur, pour suivre au plus près l'événement avec en vidéo des interviews des artistes et des reportages côtés coulisses.