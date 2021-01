300 danseurs de toute la France participent au clip "le rêve de Lili" imaginé par une compagnie de Poitiers

C'est une danse poitevine reprise un peu partout en France. La compagnie l'Homme Debout de Poitiers a lancé début décembre un appel sur les réseaux sociaux dans lequel elle proposait à qui veut de participer à une grande chorégraphie, celle de sa marionnette géante Lili.

L'idée c'est de se filmer dans son salon et d'envoyer la vidéo. Le clip du "rêve de Lili" a été publié ce vendredi 8 janvier au soir avec toutes les participations et elles sont nombreuses : 300 danseurs de la Vienne majoritairement mais aussi de nombreux autres départements ont joué le jeu.

Une mobilisation virtuelle, une danse militante, pour montrer que la vie artistique poitevine ne s'arrête pas. Le projet est né dans l'esprit de Benoît Mousserion, directeur artistique de la compagnie l'homme debout pendant le deuxième confinement. "Ça m'atteignait de voir ces espaces vides, de nous voir chacun chez nous, avec des sujets aussi sensibles dans l'actualité, et on ne peut même pas passer du temps ensemble à discuter ou à en débattre", raconte-t-il.

La marionnette Lili en train de faire la danse du projet "le rêve de Lili" - Compagnie l'homme debout

Alors il imagine cette danse virtuelle. Une quarantaine de personnes travaillent sur le projet, une création collective. "On a appris cette chorégraphie avec la marionnette géante qui s'appelle Lili et on a proposé aux poitevins de, eux aussi, apprendre cette chorégraphie et de nous envoyer les vidéos. Parallèlement, nous sommes allés danser la même chorégraphie dans l'espace public, dans vingt lieux emblématiques de la ville", un projet porté en partie par la ville de Poitiers. 6 jours de tournage et 8 jours de répétition ont été nécessaires pour réaliser ces danses avec Lili.

Des vidéos qui viennent de Gironde, de Mayenne ou de Savoie

75% des participants sont originaires de Grand Poitiers. 25 % des vidéos reçues proviennent d’autres départements que la Vienne (Vendée, Gironde, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Bretagne, Mayenne, Indre-et-Loire, Savoie ou encore Bouches-du-Rhône).

La compagnie s’est associée avec le chorégraphe Laurent Falguieras et le musicien Julien Padovani pour mettre en mouvement et en musique ce projet. Ces deux artistes sont poitevins, tout comme la société Hybrid films qui a réalisé les captations et le montage vidéo.

Un "geste joyeux et poétique à réaliser tous ensemble" selon la compagnie qui espère désormais pouvoir réaliser cette danse physiquement une fois la crise passée. Réaliser le rêve de Lili, de se retrouver tous ensemble et refaire alors un clip de cette fête enfin réalisée.