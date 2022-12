300 mètres de guirlandes pour la maison illuminée de Jennifer et Julien à Beauvoisin

Jennifer et Julien, un couple de quadragénaires installés dans le Gard, à Beauvoisin - à une trentaine de km au sud de Nîmes- ne résistent pas à la magie de Noël. Ces parents de deux jeunes enfants illuminent une nouvelle fois leur habitation cette année, Le thème choisi pour 2002 : l'atelier du père Noël. Chaque soir, de 17H30 à 21h la maison située dans un lotissement avenue Cabassan-Clarette s'illumine et reçoit son lot de visites amicales. Voilà 4 ans que ça dure !

Trois jours d'installation

Une décoration et une illumination impressionnantes mais ... attention, Julien avec sa compagne Jennifer, à l'origine de cette maison de Noël à Beauvoisin, a fait attention à ce qu'elle ne soit pas énergivore. Cela représente 300 mètres de guirlandes, mais "cette année, on s'est penché sur la consommation. Hors, comme ce n'est que du LED, ça consomme quasiment rien. 12 euros, pour le mois d'éclairage".

Julien est monté sur son toit, dès le mois de novembre. Nouveauté de l'année : un traîneau. Il en a eu pour trois jours à tout installer, entre le train et le reste des décorations. Il a notamment installé deux grands rideaux sur la façade, avec le Père Noël.

C'est la quatrième année avenue Cabassan-Clarette à Beauvoisin que Julien et Jennifer illuminent leur maison. Depuis le voisinage s'y est mis. "On contamine tout le monde, on est content. Chaque année, il y a de plus en plus de maisons", sourit Jennifer

