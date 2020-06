Près de 300 oeuvres du maître verrier Jacques Simon en vente à Reims

Près de 300 peintures et dessins du maître verrier Jacques Simon sont mises aux enchères ce jeudi 18 à Reims. Connu pour avoir sauvé et rénové les vitraux de la cathédrale de Reims, c'est son oeuvre plus personnelle qui est en vente.

Il y a là des huiles sur toile, des aquarelles, des dessins : très exactement 284 lots, 284 oeuvres du maître verrier Jacques Simon qui sont mises en vente ce jeudi 18 juin. Une vente aux enchères unique donc qui attend les passionnés d'art à l'hôtel des ventes de Chativesle à Reims. C'est lors du déménagement de son site historique de l'Atelier Simon Marq (rue Ponsardin) qui doit s'installer dès cet été dans l'Eglise du Sacré Coeur à Reims, que ce fonds de Jacques Simon a été retrouvé.

Une facette de la vie personnelle de Jacques Simon

Connu pour avoir participé au sauvetage pendant la première guerre mondiale des vitraux de la cathédrale et à leur restauration Jacques Simon (1890-1974) a contribué à perpétuer la tradition des Ateliers Simon Marq, créés en 1690. "On le connaît pour les vitraux de la cathédrale, pour ceux de la Basilique Saint Remi, mais là il s'agit clairement d'oeuvres plus personnelles de Jacques Simon", explique Alban Gillet, le commissaire priseur en charge de la vente.

"J'étais très étonné car je m'attendais à plus de motifs de Reims ou des Ardennes mais on a une seule oeuvre représentant la cathédrale de Reims, et certes on a des représentations de Monthermé, mais on a essentiellement des dessins, des croquis, réalisés pendant ses voyages en Italie, au Portugal, en Turquie...", précise encore Alban Gillet.

La vente démarre à 14 h

Parmi les oeuvres, figure ce tableau d'une partie de pêche où l'on voit notamment les enfants de Jacques Simon. Ou encore ce soldat de la première guerre mondiale, au repos. La plupart des oeuvres de Jacques Simon mises aux enchères ce jeudi 18 juin sont signées, pas toujours datées. Les personnes intéressées peuvent déposer un ordre d'achat jusqu'à ce jeudi midi.