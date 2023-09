3000 agents de l'Etat mobilisés pour la braderie de Lille

3000 policiers, gendarmes, douaniers et militaires seront mobilisés samedi et dimanche

La préfecture du Nord rappelle en premier lieu que le périmètre de la braderie est interdit aux véhicules, à l'exception des secours et des forces de l'ordre. Les points d'accès au périmètre seront contrôlés et des fouilles pourront être réalisées. Des patrouilles pédestres de la police nationale seront également déployées dans la braderie. Des agents de la sûreté urbaine vont effectuer des contrôles des bars et des restaurants. Des agents des services de la direction départementale de la protection des populations, les services des douanes et l'office français de la biodiversité vont également effectuer des contrôles tout au long de la braderie. La préfecture rappelle également que la vente à la sauvette est interdite.

La périmètre de la braderie fera aussi l'objet d'une interdiction spécifique de survol à basse altitude (3100 pieds- soit environ 1000 mètres). Tout vol de drone hormis les drones pilotés par les forces de l'ordre sera interdit.

Des moyens de secours nombreux

Les casernes des pompiers et les moyens du SMAU et des hôpitaux sont renforcés tout au long du week-end. Quatre associations de secouristes agréées seront réparties sur 17 postes de secours afin d'apporter les premiers secours: il s'agit de la protection civile, de l'union nationale des associations de secouristes et sauveteurs-Unass Nord de France, de la fédération française de sauvetage et de secourisme, et de la Croix rouge.

Le bilan satisfaisant de la braderie 2022

Lors de la précédente édition de la braderie en 2022, 448 personnes avaient été prises en charge par les services de secours. Les 9 enfants perdus avaient tous été rapidement retrouvés! Les douaniers avaient contrôlé 80 stands, ce qui avait donné lieu à 24 verbalisations et à près de 18.000 articles saisis pour une valeur marchande estimée à près de 160.000 €. En matière de contrôles sanitaires, 83 professionnels avaient été contrôlés, ce qui avait donné lieu à la fermeture administrative d'un restaurant et au retrait et à la destruction de 885 kilos de denrées. La police avait procédé à 112 interventions, dont 23 interpellations et 21 gardes à vue. 315 véhicules avaient été mis à la fourrière.