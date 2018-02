Bourges, France

56km de nuit, c'est long et c'est dur ! Le Bourges Sancerre est connu pour être une randonnée redoutable, surtout lorsque la boue est de la partie... Mais c'est aussi une des plus magiques, pour l'organisateur Robert Maillerie : "C'est un peu de l'euphorie, le départ à minuit au pied de la cathédrale. C'est une ambiance de fête familiale. Et lorsqu'il commence à faire jour du côté d'Humblini, on commence à voir les contreforts du Sancerrois, c'est la partie la plus jolie."

André Faure, un adepte inconditionnel de la randonnée se souvient également des images fortes que laisse ce parcours dans les mémoire des participants : "Dans la nuit, on se retourne, on voit tous les lacets dans les collines, avec les lumières des lampes frontales des randonneurs, c'est magnifique, avec au loin les lumières de Bourges".

Une course malgré tout exigeante, ce qui a poussé les organisateurs à lancer la petite Sancerroise : une version allégée de 16 km de long pour les familles.

Pour les inscriptions de dernière minute, rendez-vous dans le hall de la mairie de Bourges de 18h à 23h. Départ à minuit au pied de la cathédrale de Bourges.