346.000 festivaliers, nouveau record pour les Vieilles Charrues

Détrônées pour la première fois en 2022 par le Hellfest, les Vieilles Charrues retrouvent leur place de premier festival français. A quelques heures d'accueillir les Américains de Red Hot Chili Peppers, les organisateurs ont dressé le bilan de cette édition spéciale, exceptionnellement sur cinq jours. Sans surprise, le record est pulvérisé avec cette affluence totale de 346.000 personnes, dont 291.000 entrées payantes.

"On rêvait depuis des années d'accueillir un groupe planétaire, un groupe de stades, un groupe mythique, alors on est très excités de vivre ce moment", confie Jérôme Tréhorel, le directeur des Vieilles Charrues. "Ce fut une belle fête, intense avec la chance de retrouver des artistes internationaux comme Robbie Williams, Rosalia, Blur... On a gâté les festivaliers cette année et tout s'est bien passé."

Le retour de la pluie

Seul ombre au tableau, la météo très capricieuse : "Le retour de la pluie aux Vieilles Charrues, on avait pas vu ça depuis des années, ça a demandé un travail intense aux équipes pour rendre le terrain accessible et praticable". 1.500 mètres cubes de copeaux de bois ont été déversés sur le site, et des décors ont dû être retirés par sécurité, en raison de rafales de vent à 70km/h. Malgré ces conditions difficiles, "voir cette communion entre les générations, les bénévoles et les artistes, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire", assure le directeur du festival.

L'an prochain, le festival se déroulera sur quatre jours, du 11 au 14 juillet 2024, en même temps que les Fêtes maritimes de Brest et juste avant les Jeux Olympiques de Paris.