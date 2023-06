Indre : 35 concerts programmés cet été au Nohant festival Chopin

"La vie de Chopin est faite de voyages, qu'ils soient liés à l'exil, à l'amour, ou à l'amitié". C'est par ces mots que Jean Yves Clément, directeur du Nohant festival Chopin introduit la 57ème édition de ce bel événement qui met à l'honneur le compositeur, grand amour de George Sand. C'est d'ailleurs dans la bergerie auditorium de la maison de l'écrivaine, à Nohant Vic, qu'auront lieu la plupart des événements.

A partir du 3 juin, et durant les quatre week-ends du mois, puis au cours de la semaine du 20 au 26 juillet, 35 concerts, conférences et événements seront proposés au public. Parmi les artistes présents, le festival pourra compter sur Vahan Mardirossian et l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Mao Fujita, Raphaëlle Moreau, Camille Thomas et Julien Brocal, Alain Duault, Hyuk Lee ou encore Fanny Azzuro et Guillaume Vincent, entre autres artistes.

Deux concerts en ouverture le 3 juin

Pour marquer le lancement de cette nouvelle édition, le festival proposera deux concerts en ouverture le samedi 3 juin. Le premier, à 16h, sera "délocalisé" à la Pyramide des métiers d'art de Saint Amand Montrond. Il s'agit du récital du pianiste Vincent Martinet, à 16h, dans le cadre des Tremplin Découverte. Puis, à 17h, dans le parc du Domaine de George Sand, aura lieu le récital de gaspard Thomas.

L'an passé, plus de 10.000 spectateurs ont assisté aux différents événements.

Le détail de la programmation a été publiée par le Nohant Festival Chopin - NFC