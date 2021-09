35e Fête du Livre de Saint-Etienne : 300 auteurs, un parcours réinventé et un zest de politique

Un an après avoir été annulée à cause de la crise sanitaire, la 35e Fête du Livre occupera les rues de Saint-Etienne du 15 au 17 octobre prochains, avec Gilles Legardinier et Maxime Leforestier en parrains et la prétendante socialiste à la présidence Anne Hidalgo parmi les invité(e)s en dédicace.