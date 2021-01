36.000 signataires d'une pétition contre la subvention de la mairie de Nîmes pour la corrida

Elle espère désormais atteindre les 50.000 signatures. Elle est déjà à plus de 36.000. Une pétition sur Internet intitulée "Non aux 200.000 euros pour la Corrida" dénonce les 201.587 euros accordés avant Noël par la municipalité de Nîmes à la société Simon Casas Production, organisatrice de corridas. À l'initiative de la pétition, une Nîmoise : Nathalie Valentin. Elle juge inadmissible que l'argent du contribuable soit utilisé pour "spectacles qui consistent à piéger, tourmenter et blesser à mort des êtres vivants (taureaux) à l'aide d'armes blanches " et précise : "je refuse que mon argent contribue à servir ces spectacles dignes des jeux du cirque, de plus est pour satisfaire une minorité, et souhaite qu'il serve à des œuvres bien plus utiles et urgentes."

Une remise de la pétition auprès de la mairie est envisagée une fois le nombre suffisant de signatures collectées. La pétition à retrouver ici.

La corrida de la feria des vendanges, en particulier, avait été maintenue malgré le contexte sanitaire et une baisse du nombre de spectateurs. L'aide de la mairie vise notamment à prendre en partie en charge les frais fixe d'organisation du délégataire, comme les loyers ou les salaires et une partie également des redevances.