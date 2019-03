36 œuvres d'art pour une vente aux enchères solidaire à Reims

Reims, France

Trente artistes ont souhaité aider Margot, atteinte de la maladie de Lyme, en offrant leurs œuvres. Elles sont vendues aux enchères ce vendredi soir, à 19 heures, à l'Hôtel de ville de Reims.

L'objectif est de récolter 25 000 euros pour que Margot puisse suivre un traitement prometteur en Allemagne. Une vente aux enchères exceptionnelle puisqu'elle rassemble de nombreux artistes adeptes du street art et du pop art. Vous y retrouverez notamment Iemza, Boutros Boutros Bootleg, Cez Art, Kusek et Armandine Jacquemet.

Des artistes très différents

"L'opportunité de voir des choses différentes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de styles différents, beaucoup d'artistes différents. Des gens qui ont beaucoup de talent et qui sont peu connus" dit le Rémois Boutros Boutros Bootleg.

Une des oeuvres de Boutros Boutros Bootleg © Radio France - Margaux Assier de Pompignan

La jeune Rémoise de dix ans est atteinte d'une forme particulièrement handicapante de la maladie de Lyme. Elle ne mange plus seule, ne parle plus et ne marche plus. Sa famille a l'espoir de la voir guérir en Allemagne. Un traitement coûteux de 25 000 euros, non pris en charge par la Sécurité Sociale. D'où la nécessité de cette vente aux enchères. "Au travers de nos peintures, on a la possibilité de participer au financement d'une oeuvre caritative et sur quelque chose de très important qui est la vie et l'avenir d'un enfant", préciseBoutros Boutros Bootleg .

Jusqu'à 17h30, vous pouvez venir admirer les œuvres d'art à l'Hôtel de ville de Reims. Pour participer à la vente aux enchères, il faut vous inscrire à l'adresse mail margotpourlavie@yahoo.com.

Margaux Assier de Pompignan