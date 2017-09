Photos 360 degrés à Dijon Métropole

Plus de 300 clichés sont affichés au jardin Darcy, au Zénith de Dijon, au Cellier de Clairvaux et dans tous les coins de la métropole dijonnaise. "360 degrés" est un vrai festival de photos sélectionnées par l'association Honk. Eclairage !

Souriez, les photos sont partout

C'est une exposition surprenante. Depuis septembre 2017, les clichés sont partout autour de nous, sur la route du travail, en allant au théâtre ... A l'origine de cette belle initiative, on retrouve l'association dijonnaise Honk et Jérôme Gaillard, journaliste et photographe côte-d'orien. Comment se repérer dans tout ce beau mélange ? Réponse dans l'interviewe

Charme, nature, guerre, spectacle, les photos pleines de vie sont à voir pour la plupart jusqu'à la fin du mois d'octobre mais pas toutes. Pour ne rien rater, rendez-vous sur le site du festival.