36e édition du festival d'humour Les Embuscades à Cossé-le-Vivien : la billetterie est ouverte

On a sacrément besoin de rire en ce moment et ça tombe bien, le festival d'humour et de théâtre burlesque, les Embuscades, à Cossé-le-Vivien et dans plusieurs autres communes du Sud-Mayenne, se déroulera du 22 septembre au 9 octobre. C'est la 36ème édition, en partenariat avec France Bleu Mayenne.

Une fois de plus, les organisateurs ont concocté une riche programmation. La billetterie ouvre ce samedi 4 septembre. Le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires pour assister à un spectacle.

Les spectateurs peuvent réserver selon trois modalités de réservations :