"36h à la rédac" : un jeu clermontois pour se mettre dans la peau d'un journaliste

Un reportage à faire dans un temps limité et l'occasion de découvrir les coulisses de l'info en vous glissant dans la peau d'un journaliste. On a joué à "36h à la rédac", jeu hautement pédagogique imaginé par un journaliste clermontois.

Boîte ouverte, pile de cartes devant vous, vous voilà officiellement reporter dans la jolie et imaginaire bourgade de Bellemare‑les‑Fleurs. La première carte retournée donne le ton : "On est convoqué au tribunal pour une conférence de presse", raconte Martin Pierre, journaliste spécialisé dans l'éducation aux médias et créateur du jeu. "Le procureur nous parle de la disparition d'un petit enfant, Matéo, qui a disparu ce matin sur le chemin de l'école."

A nous, joueurs, non pas de résoudre l'enquête confiée à la police, mais de jouer le rôle des journalistes. Nous avons maintenant 36 heures, pour rendre notre reportage.

Découvrir les contraintes du journaliste

Face à nous, une carte du temps où notre pion va se déplacer d'heure en heure. "Chaque action, chaque interview va nous prendre du temps, et à la fin, on n'aura pas découvert toutes les infos, seulement celles qui ont pu rentrer dans notre emploi du temps. Ce sont les vraies contraintes de notre métier au quotidien", rappelle Martin Pierre.

A partir de notre carte "bureau", à nous maintenant de discuter et de faire des choix : aller sur le terrain, faire des recherches documentaires, etc. Le tout en suivant de petits pictogrammes qui nous mèneront vers de nouvelles cartes. Attention, chaque action est plus ou moins coûteuse en temps et ne nous fournira pas toujours des informations pertinentes.

Au bout des 36 heures, notre rédaction en herbe devra sélectionner deux interviews, un document et un lieu pour composer notre reportage. Si l'histoire de départ reste la même, le jeu offre quelques 400 reportages possibles qui ne vaudront pas le même nombre de points.

Comprendre la fabrique de l'info pour moins la subir

A l'heure des fake news, des rumeurs et de la défiance envers les médias, le jeu "36h à la rédac" permet donc de comprendre comment travaille un reporter et les choix faits par une rédaction. A travers ce jeu, écrit avec une autre journaliste, Julie Lardon, Martin Pierre décrit un quotidien de journaliste fait de longues attentes et parfois d'informations qui ne sortent pas, faute d'être vérifiées. "La validation collective de la rédaction et de la rédaction en chef c'est là aussi pour aider à avoir une meilleure qualité d'information pour le citoyen, donc tout ça s'explique, mais si on ne l'explique pas, les gens ne savent pas."

Un jeu accessible à partir de 9 ans, qui ne manquera pas d'intéresser les établissements scolaires et les médiathèques. Il est édité par la maison d'édition clermontoise La Poule qui pond et vendu 16,50 euros.

Le jeu est également disponible via une campagne de financement participatif.