40.000 personnes attendues ce week-end à Cerny-La Ferté-Alais pour un grand meeting aérien

C'est une institution depuis 50 ans. Le meeting aérien Le Temps des Hélices se tient tout ce week-end sur l'aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais, dans l'Essonne. Alors qu'il a lieu traditionnellement au printemps, il a été reporté cette année en raison de la situation sanitaire. 100 avions seront présentés, avec de grands spectacles aériens. Les organisateurs attendent 40.000 spectateurs.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le clou du spectacle ces samedi et dimanche après-midi, sera un défilé des Alpha Jets de la patrouille de France. À noter également une présentation tactique de l'Airbus A-400M ou encore un show de l'équipe de voltige de l’armée de l’Air (EVAA), représentée par Alexandre Orlowski, champion du monde “Unlimited” en titre. Il vole sur Extra 330SC. La Marine nationale sera présente avec deux Rafale Marine et un ATL2 (avion de lutte anti-sous-marine) sans oublier des Falcon 10 et 50, et un hélicoptère Alouette III.

Des avions de collection de la Seconde Guerre mondiale

La tradition perdure à la Ferté-Alais, avec une large place donnée aux avions à hélices de la Seconde Guerre mondiale. Notamment des Spitfire MkXIX, de retour après des réparations. Plusieurs tableaux représentant les différentes batailles de la dernière guerre à travers le monde seront présentés au public.

Les avions de la Seconde Guerre mondiale sont toujours à l'honneur à Cerny La Ferté-Alais. - Jean-Pierre Touzeau

Des avions de collections plus anciens seront également présentés, notamment le Blériot XI, l’avion qui a rendu Louis Blériot célèbre après la première traver­sée de la Manche réalisée le 25 juillet 1909, ou le Morane H le monoplace utilisé en 1913 par Roland Garros pour la première traversée de la Méditerranée, entre Fréjus et Bizerte.

Des animations proposées aux spectateurs

Les spectacles se dérouleront à partir de 13heures, des animations sont proposées les matins, dont des baptêmes de l'air, des séances de dédicaces, et un défilée de moto anciennes.

Aérodrome de La Ferté-Alais à Cerny, chemin des Fourneaux. Tarifs : 34 euros pour les adultes, 15 euros pour les enfants de 10 à 16 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. En raison de la crise sanitaire, aucun billet ne sera vendu sur place. Pass sanitaire et masque obligatoires. Renseignements sur le site de l'événement : www.letempsdeshelices.fr