40 ans après la mort de Jacques Tati, le village de Sainte-Sévère n'oublie pas le cinéaste

"Jour de fête" est l'un de ses plus grands films. Et il a choisi le village de Sainte-Sévère-sur-Indre pour poser ses caméras. Jacques Tati a profondément marqué l'histoire de cette commune du Boischaut sud. Réfugié dans le village pendant la Seconde guerre mondiale, c'est ici qu'il a imaginé, écrit et tourné son film. Alors que ce vendredi 4 novembre marque les 40 ans de sa disparition, les habitants se souviennent du tournage de ce film emblématique.

"J'ai assisté au tournage, se souvient Michelle. C'était magique ! J'avais sept ans, alors de voir un grand monsieur comme ça, c'était incroyable". Jean-Claude Laruelle avait cinq ans au moment du tournage en 1947. Il a eu la chance d'apparaître à l'écran. "J'avais un petit rôle, j'allais au manège et je comptais mes sous autour du manège, raconte celui qui a toujours vécu dans le village. C'est un très bon souvenir".

Jean-Claude Laruelle se souvient également des moments où Jacques Tati est revenu dans le village, notamment pour projeter le film. "Quand il venait ici, c'était toujours un événement, dit-il. Il reconnaissait tout le monde, il était heureux de venir à Sainte-Sévère et on était heureux de le voir".

À l'âge de cinq ans, Jean-Claude Laruelle a eu un petit rôle dans le film de Jacques Tati. © Corbis - Emeline Ferry

Le tournage a profondément marqué la commune et les souvenirs se transmettent. Jean-Claude regarde le film régulièrement avec ses petit-enfants : "Ils le connaissent par cœur, ils ont les affiches, ils sont heureux de le voir !".

Une statue du facteur, le manège, la place du marché... Jacques Tati est partout dans le village. "On en est fiers et on met tout en œuvre pour faire perdurer son œuvre", explique le maire François Daugeron. À la Maison de Jour de fête , près de 10.000 visiteurs viennent chaque année découvrir les décors reconstitués et le spectacle immersif en vidéo. "Il y a deux types de visiteurs, constate Annie, à l'accueil. Il y a ceux qui connaissent bien le film et viennent pour retrouver les scènes, et puis il y a ceux ne le connaissent carrément pas et qui sortent enchantés, émotionnés, il y en même quelques uns qui pleurent".

