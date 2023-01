40 ans après la mort de Louis de Funès, un chanteur mayennais se souvient du tournage de Rabbi Jacob

Il y a 40 ans, Louis de Funès nous quittait précisément le 27 janvier 1983. L'acteur mourrait d'une crise cardiaque à Nantes, non loin de sa dernière demeure du Cellier en Loire-Atlantique, où l'artiste est d'ailleurs enterré.

ⓘ Publicité

Ses films font encore rire des générations entières : La Grande Vadrouille, Le Corniaud, la trilogie des Fantômas avec Mylène Demongeot ou encore les Aventures de Rabbi Jacob. Un chanteur originaire de la Mayenne avait eu la chance de faire partie des figurants lors du tournage de ce classique en 1973.

Guy Demaysoncel avait alors 27 ans. Il s'était rendu à l'aéroport d'Orly, là où arrive le fameux Rabbi Jacob en provenance de New York. "J'étais quelqu'un qui attendait un voyageur qui arrivait d'Amérique."

Pendant trois jours, le jeune figurant côtoie Louis de Funès au sommet de sa gloire, un acteur très concentré et sérieux sur le plateau, loin de son image de comique. "Les quelques fois où j'ai pu l'approcher, il était à l'écoute de la manœuvre. Et puis il s'engageait à fond quand il y était. C'était impressionnant de voir ça, du calme apparent, après, on le voyait vraiment dans ses œuvres. C'était surprenant de le voir."

Une autre rencontre grâce à Macha Béranger

Quelques années plus tard, Guy Demaysoncel a eu l'occasion d'échanger plus longuement avec Louis de Funès lors d'une émission de radio présentée par Macha Béranger, un grand souvenir. "Comme il y avait un peu de temps libre, on s'est mis sur un côté du studio. On a surtout parlé de ses films. J'étais assez intimidé. Avec moi, il était très sympathique."

50 ans après le tournage des aventures de Rabbi Jacob, les films de Louis de Funès font toujours rire Guy Demaysoncel, notamment son préféré, Ni vu ni connu, l'un des premiers rôles principaux du géant du cinéma français.