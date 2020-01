40 ans après.... Les Bronzés ont fait leur retour à Val d'Isère

Val-d'Isère, France

Ils étaient là ! Marie_Anne Chazel (Gigi), Thierry Lhermitte (Popeye), Gérard Jugnot (Bernard), Bruno Moynot (Gilbert), Patrice Leconte, sans oublier le producteur Yves Rousset-Rouard. Tous sont venus à Val d'Isère ce samedi pour célébrer les 40 ans de la sortie du film "Les Bronzés font du ski". Seul Christian Clavier, Josiane Balasko et Michel Blanc manquaient à l'appel. Un anniversaire célébré le temps d'une soirée.

Le reportage de France Bleu Pays de Savoie à Val d'Isère Copier

Un gâteau d'anniversaire a été apporté sur la scène © Radio France - Luc Chemla

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la scène installée pour l'occasion. Des fans du film comme Anne-Laure, qui est venue spécialement de Valmorel : "C'est mon film préféré, je ne voulais pas rater ce moment ! Avec mon mari on voulait absolument venir, il fallait que l'on arrive à caser notre fils et on a réussi ! " Mais il y a aussi des figurants, comme Joëlle, elle a joué dans une scène dans un télésiège. "Je n'aime pas trop les retours en arrière d'habitude mais là c'est différent. Ce tournage c'était sympa, c'était à la bonne franquette."

Le public est venu nombreux pour l'occasion © Radio France - Luc Chemla

Les uns après les autres, les acteurs montent sur la scène pour un petit discours et regarder quelques scènes mythiques du film. Un gâteau d'anniversaire a également été apporté sur scène. Dans la foule, Marion n'en revient pas : "C'est énorme, ce sont des acteurs cultes de notre enfance ! Ils ont un peu vieilli mais en 40 ans c'est normal. Ils ont toujours la même voix et le même humour, ça fait du bien".

Certaines scènes cultes du film ont été diffusées sur écran géant © Radio France - Luc Chemla

Ce retour est un moment d'émotion pour les fans mais aussi pour l'équipe du film, notamment Marie-Anne Chazel : "C'est dingue, on voit les photos, les citations, c'est trop drôle. Et puis on retrouve les gens dans la rue qui nous disent qu'ils étaient dans le film, nous demandent si on les reconnaît ! Et puis on a été sur certains lieux particulier du tournage, c'est super."

Deux souvenirs qui ont marqué Gérard Jugnot durant le tournage Copier

Le réalisateur Patrice Leconte n'était pas revenu dans la station depuis le tournage : "Elle a forcément changé. Heureusement, pour cet anniversaire, il y a des banderoles. J'ai donc pu reconnaître le magasin de sport dans lequel Popeye travaille et loue des skis à Balasko, Jugnot etc. Sinon je n'aurais rien reconnu."

Une séance de dédicaces a été organisée © Radio France - Luc Chemla

La soirée s'est terminée avec une séance de dédicace et surtout : la projection du film dans un cinéma de la station.