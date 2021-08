40 ans de la loi Lang sur les prix du livre : "sans cette loi, on serait mort" raconte un libraire tourangeau

C'était il y a quarante an, jour pour jour. Le 10 août 1981, la loi fixant le prix unique du livre, la loi Lang, était promulguée avant son application quelques mois plus tard. "Sans cette loi, on serait mort" raconte Joël Hafkin, le responsable de la Boîte à Livres, à Tours, la plus grande librairie indépendante de la région Centre-Val de Loire. "Cette loi représente une sauvegarde de la librairie indépendante. Parce qu'avant, les FNAC, Leclerc, But et compagnie achetaient les livres par palettes quand nous on les achète en moindre quantité. Ils pouvaient faire un prix défiant toute concurrence. Cette loi a permis de ne pas courir au moins cher."

Un texte qui a tout juste permis d'équilibrer le marché selon Joël Hafkin. "Quand la FNAC s'est installée à Tours en 1989, ma femme [qui tenait la librairie, ndlr] a failli fermer. Il ne faut pas oublier que cinq librairies ont fermé à Tours puisqu'à l'époque, la FNAC avait une vitrine mirifique, tout le monde y allait." Et pourtant la loi était déjà en vigueur.

Des livres en ventes à la librairie la Boîte à Livres, à Tours © Radio France - Romain Dézèque

"Ca nous permet de ne pas choisir le livre en fonction du prix" ajoute Christine, qui dévore cinq à six livres par mois et pour qui cette loi est fondamentale, "ce n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais il y a des choix à faire…". Pour Marc, amateur de bandes dessinées, cela offre aussi une certaine liberté, différente : "j'ai le choix, je vois directement qui touche l'argent que je dépense... à la FNAC je ne sais pas, ça part dans des grands groupes, des gens que je ne vois jamais.."

Mais aujourd'hui, la loi Lang ne suffit plus. Depuis la pandémie, un autre combat s'est engagé pour les libraires : les prix de livraison pour les commandes en ligne. Il n'est pas réglementé et les grandes enseignes du e-commerce sont imbattables. Le débat est entré chez les parlementaires puisqu'en juin dernier, le Sénat a adopté un texte fixant un prix plancher.