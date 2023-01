40 ans de la mort de Louis de Funès : 7 choses que vous ne connaissez (peut-être) pas sur le roi de la comédie

Voilà déjà 40 ans que Louis de Funès a tiré sa révérence. L'immense acteur français est mort le 27 janvier 1983 à l'âge de 68 ans à Nantes. Depuis ses films sont très fréquemment diffusés à la télévision et ses géniales mimiques ont fait rire plusieurs générations de spectateurs. Pourtant de Funès a atteint la célébrité sur le tard, à plus de 40 ans lorsque le public le découvre dans "La Traversée de Paris" en 1956. L'acteur a eu une vie bien remplie avant de devenir le maître incontesté de la comédie française. Voici sept choses que vous ne connaissiez peut-être pas au sujet de Louis de Funès.

ⓘ Publicité

Un père qui prend la fuite, et une mère qui lui a inspiré ses personnages

Louis de Funès ne vient pas d'une famille classique. De son vrai nom de Funès de Galarza, il est issu d'une famille d'aristocrates espagnols déclassés. Ses parents ont décidé de fuir l'Espagne en cachette alors que la famille de sa mère s'oppose à cette union. En France, son père ne peut plus exercer la profession d'avocat et se reconvertit en tant que diamantaire. Ruiné après avoir tenté de commercialiser des émeraudes synthétiques, l'homme simule son suicide en 1930 et s'enfuit au Venezuela, sans femme ni enfants. Mais son épouse finit par retrouver sa trace et le ramène. Il décède peu de temps après de la tuberculose, seul et ruiné.

loading

Quant à sa mère, Louis de Funès a toujours déclaré que c'était elle qui lui avait inspiré la plupart de ses rôles. "C'était Raimu, mais encore plus fort. Elle avait des colères : 'Je vais te touer, je vais te touer, tais-toi !'". L'acteur évoque une mère de très mauvaise foi, qui mentait et était très irascible. Des traits de caractère que l'on retrouve dans la majeure partie des personnages de de Funès.

Fourreur, comptable et pianiste de jazz

Etant donnée la situation familiale mentionnée plus haut, Louis de Funès a dû commencer à travailler tôt. Il a exercé divers métiers et s'est souvent fait renvoyer pour son manque de sérieux. Il a été comptable, fourreur, étalagiste, décorateur avant de connaître une certaine stabilité dans la profession de pianiste. Musicien autodidacte et virtuose, il travaille dans les cabarets de la nuit parisienne durant 15 ans, entre deux contrats au théâtre.

Louis de Funès a gagné sa vie en tant que pianiste de bar avant de devenir acteur © AFP - Aimé Dartus / Ina / Ina via AFP

Mari infidèle ? Jamais au cinéma

Si les personnages interprétés par Louis de Funès à l'écran avait de nombreux défauts : irrascible, raciste, avare, homophobe, égoïste, etc. Il y a un défaut que Louis de Funès refusait d'incarner : l'infidélité. Dans aucun des films dans lesquels il a joué, l'acteur a interprété un mari volage. Une posture venant probablement de sa foi catholique. Mais pourtant, pour ce qui est de sa privée, la rumeur a prêté à Louis de Funès une longue liaison avec Macha Béranger, animatrice radio.

Châtelain et jardinier écolo

Après le succès de "La Grande vadrouille" au cinéma, Louis de Funès se permet le luxe de s'offrir un château. Il jette son dévolu sur le château de Clermont, situé dans la commune du Cellier (Loire-Atlantique). Datant du 17e siècle, cette vaste demeure appartient en partie à Jeanne Barthélémy, sa femme. Devenus riches, Louis de Funès et son épouse rachètent les parts qui leur manquaient et entament d'importants travaux.

Le château de Clermont au Cellier (Loire-Atlantique) acheté par Louis de Funès en 1967 © AFP - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Au sein de sa propriété, le comédien peut s'adonner à sa passion : le jardinage. Il cultive un potager en agriculture biologique et déclare la guerre aux pesticides. Il se passionne également pour la culture des roses et va planter jusqu'à 600 rosiers dans son jardin. De Funès vivra dans son château jusqu'à sa mort en 1983.

"Il est l'or, mon seignor, il l'est l'or de se réveiller"

Si un trait de caractère de ses personnages devait représenter le mieux Louis de Funès dans la vraie vie, ce serait sûrement l'avarice. L'artiste était connu pour être près de ses sous, alors qu'il était pourtant l'un des acteurs français les mieux payés à son époque. Un trait de caractère qui trouve sûrement son origine dans la ruine de son père.

Dans son livre "Louis de Funès de A à Z", Bertrand Dicale raconte qu'en mai 1968, Louis de Funès est inquiet de la contestation sociale qui prend de l'ampleur. Alors qu'il se trouve sur le tournage du "Gendarme se marie" sur lequel les techniciens se mettent en grève, il demande au réalisateur Jean Girault d'aller déterrer les lingots d'or qu'il a soigneusement cachés dans un coffre, enterré dans le jardin de son château de Clermont (Loire-Atlantique).

Louis de Funès dans "L'Aile ou la cuisse" © AFP - © Les Films Christian Fechner / Collection ChristopheL via AFP

La légende dit également qu'il avait toujours l'habitude de payer les chauffeurs de taxi avec un chèque. A l'instar de Picasso, Louis de Funès pariait sur le fait que les chauffeurs allaient garder le chèque en guise d'autographe et ne l'encaisseraient jamais.

Un artiste capricieux

Louis de Funès n'était pas toujours l'homme drôle qui veut faire rire tout le monde. L'acteur a eu de nombreuses relations conflictuelles avec ses partenaires de jeu : Jean Marais, Jean Lefebvre, Bourvil, etc. Pour des raisons d'ego et d'importance du rôle, les tournages se passaient rarement avec sérénité. Cela est visible dans la trilogie Fantômas où au fur et à mesure des épisodes, le film laisse de plus en plus de place aux gags de Louis de Funès et de moins en moins au côté héroïque de Jean Marais.

Bourvil et Louis de Funès en interview à l'occasion de la sortie du "Corniaud" en 1965 © AFP - Bernard Pascucci / Ina / Ina via AFP

De plus, de Funès exigeait que l'équipe technique fasse ressortir le bleu de ses yeux, en intensifiant leur couleur. Un cauchemar pour les chefs opérateurs, qui comme sur le tournage du "Tatoué", devaient également atténuer la couperose de Jean Gabin à l'image.

Papy fait de la résistance et Astérix

De nombreux projets avec Louis de Funès n'ont pas abouti mais parmi les plus intrigants, il y a le rôle du demi-frère d'Hitler qu'il aurait dû incarner dans "Papy fait de la résistance". De Funès avait adoré la pièce montée par la troupe du Splendid et il devait donc tenir un rôle dans l'adaptation au cinéma aux côtés de Gérard Jugnot, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, etc. Mais hélas, Louis de Funès, usé par des soucis cardiaques, est mort peu de temps avant le début du tournage en 1983. Le film lui est dédié.

Louis de Funès, comédien populaire français par excellence, aurait également souhaité incarner Astérix, héros national. C'est le scénariste Albert Uderzo qui a raconté cette anecdote en 2014. L'acteur aurait proposé d'adapter le petit gaulois au cinéma. Mais de Funès avait une condition : Astérix devait se raser la moustache. Uderzo raconte que l'acteur avait peur qu'on ne le reconnaisse pas. Le projet est donc resté à ce stade.