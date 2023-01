40 ans de la mort de Louis de Funès : "un type formidable" selon un ancien cascadeur creusois

Il a 90 ans, une carrure encore imposante et des souvenirs plein la tête. Installé depuis des années en Creuse, sur la commune de Naillat, René Wiard a encore le bagout de ces personnes qui ont bien connu le monde du cinéma. Et pour cause. Ancien cascadeur professionnel, à moto, en voiture et même sur une grue, il a tourné dans plus de 600 films durant sa longue et riche carrière.

René Wiard a en effet tourné avec les grands de son époque, Kirk Douglas, Al Pacino parmi les acteurs américains. Et côté français, le cascadeur a longtemps fréquenté Alain Delon, Jean-Paul Belmondo... Et Louis de Funès. "Un type formidable, charmant, mais aussi un grand timide", selon René Wiard. Entre les deux hommes, un lien de confiance s'installe rapidement.

L'acteur américain Al Pacino (à gauche), avec le cascadeur creusois René Wiard (au centre). © Radio France - Baptiste Cancalon

Des anecdotes à la pelle

De la trilogie Fantômas en passant par la saga Le Gendarme, sans oublier Hibernatus, René Wiard participe à tous les tournages. "Je mangeais toujours à côté de Louis de Funès à la cantine", raconte-t-il avec amusement. "Il me faisait ses mimiques, comme dans les films".

De Louis de Funès, l'ancien cascadeur professionnel garde aussi le souvenir d'un vrai professionnel de cinéma, rigoureux au travail. Mais aussi quelques belles anecdotes. "Un soir, sur le tournage d'Hibernatus, il devait aussi jouer au théâtre et il me demande d'ouvrir le chemin à moto sur la route. C'était complètement défendu, c'était de la fraude, mais avec mon faux attirail de policier, c'est passé. Ça fait partie de tous ces bons moments passés avec lui".

Claude Wiard (à gauche), et René, son mari. © Radio France - Baptiste Cancalon

René Wiard raconte aussi avec beaucoup d'humour le jour où il double Louis de Funès en tenue de bonne sœur sur une moto. "J'étais avec ma soutane sur la route, et j'avais un besoin pressant. Avec un autre ami cascadeur, je me suis soulagé contre un arbre. Et ça a surpris un camionneur qui passait par là ! Nous, nous étions morts de rire".

Les souvenirs sont donc encore bien présents dans la mémoire de René Wiard. Et encore aujourd'hui, chez lui à Naillat en Creuse, le proche des stars n'hésite pas à revoir tous les grands classiques de Louis de Funès, dès qu'ils repassent à la télévision. Une manière aussi de se rappeler toutes ces anecdotes et ces bons moments passés avec tout ce beau monde.