40 ans de "Thriller" : Michael Jackson a son spécialiste dans les Ardennes

Le 30 novembre 1982, le jeune François Allard était plus impatient de voir E.T. sortir au cinéma le lendemain que de se ruer sur les vinyles de "Thriller", fraîchement débarqué dans les bacs. Ce n'est qu'en 1983, lorsque le clip de "Billie Jean" arrive, qu'il reçoit un choc d'abord visuel.

"Quand j'ai vu ce jeune homme qui marchait sur des dalles et savait les allumer, sur le chemin de l'école je ne comprenais pas pourquoi moi-même je n'arrivais pas à allumer les dalles", se souvient celui qui deviendra un véritable passionné de l'artiste.

De la passion à l'action

Adolescent et jeune adulte, François s'enivre de musique noire américaine et participe à la création de MJ Street , une plateforme internet dédiée à Michael Jackson animée par une communauté de fans. Dans des articles, ils racontent la création des morceaux, réunissent des témoignages. "On a fait énormément d'interviews de ses collaborateurs, de ses musiciens, de ses compositeurs".

MJ Street devient une référence, remarquée notamment par Sony Music. "On a travaillé sur des livrets d'albums, sur des compilations", se souvient François Allard.

Validé par le King of Pop lui-même

En 2007, pour la réédition de "Thriller" à l'occasion des 25 ans de l'album, François participe à la rédaction du livret. Ce sont les photos de ses vinyles qui en illustrent les pages intérieures. L'album sera vendu dans le monde entier.

À l'époque, Michael Jackson est toujours vivant et c'est le roi de la pop lui-même qui valide le projet. "On est content d'être non pas adoubé, mais de collaborer à la valorisation de l'artiste que l'on aime", se satisfait le passionné. Mais François Allard n'a jamais rencontré la star en personne. Sans regret car "on peut parfois être déçu et ça peut détruire toute la relation que vous avez eue avec l'interprète", estime-t-il.

Toujours des choses à découvrir

Le décès de la star en 2009 n'a pas freiné la passion de François qui passe des nuits entières à plancher sur l'oeuvre de son artiste préférée. En 2018, il co-écrit " Michael Jackson, la Totale" avec un autre spécialiste du roi de la pop, Richard Lecocq. Ce livre-référence paru aux éditions Hachette décortique les 263 chansons et les 41 clips de l'artiste. Il s'est vendu aux Etats-Unis, en Espagne, en Corée, et sera bientôt disponible en Chine.

Aujourd'hui encore, le culte pour Michael Jackson perdure. Lorsqu'il ne travaille pas comme guide-conférencier à l'office de tourisme de Charleville-Mézières, François Allard continue de se documenter. Il participe à la rédaction du magazine "Jam", entièrement dédié à Michaël Jackson et disponible sur internet en impression à la demande.

Intarissable, celui qui fait découvrir Charleville-Mézières lors de visites guidées a même une anecdote sur le lien qui unit Michaël Jackson aux Ardennes : son frère, Jermaine Jackson, venait pêcher le silure dans la vallée de la Meuse !