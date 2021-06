40 ans des radios libres : Radio Cadet Roussel, première à émettre dans l'Yonne

C’est en novembre 1981, après l'élection de François Mitterrand à L'Elisée qu'une loi autorise les radios locales privées, et associatives.

Radio Cadet Roussel, première sur le pont dans l'Yonne

La première de ces radios à émettre dans l'Yonne est auxerroise. Elle s’appelle Radio Cadet Roussel. Elle lance ses émissions en décembre 1981.

Roland Petriccione, 62 ans, a fait les belles heures de cette station sous le Pseudonyme de "Rolly". Il animait entre autre le Hit-parade. Il a vécu, dès la première heure, cette aventure.

Roland Petriccione, dit "Rolly" ( Ici avec Jean Jacques Goldman) a lancé le premier disque sur Radio Cadet Roussel - Roland Petriccione

Roland Petriccione, 62 ans, a vécu dès la première heure, en décembre 1981, l'aventure "Radio Cadet Roussel". Copier

"On a lancé la radio en milieu d'après midi, et c'est moi qui ai envoyé le premier disque" raconte Rolly " c'est Michel Sardou, qui a démarré l'émission avec Les Lacs du Connemara. J'étais un peu mort de trouille. Ce jour là, Il y avait 50 personnes dans le bocal, serrées comme des Harengs, en train de me regarder dans le petit studio de la rue du Temple", se souvient-il," à 22 ans, ce n'était pas évident."

Rolly (Roland Petriccione ) travaille désormais dans l'évènementiel à Beaune. - Roland Petriccione

Les auditeurs font des dons pour la discothèque de la radio

Roland Petriccione a des tas d'anecdotes sur la radio et sur ses débuts parfois un peu folklorique, notamment pour alimenter la programmation musicale. "Moi, j'avais plein de vinyles puisque j'étais DJ" raconte t-il encore, " mais ça ne suffisait pas pour faire des émissions de radio et on avait lancé un message à l'antenne en demandant à ceux qui avaient des vinyles qui ne servaient plus ,de les emmener. En 48 heures, on a vu débarquer des centaines de gens avec des cartons remplis de disques".

RCR, Radio Cadet Rousselle a aussi était présente pour le foot en suivant les matchs de l'AJ Auxerre avec une bidouille qui permettait de se retrouver dès la fin des rencontres, en direct, dans les vestiaires avec les joueurs.

Roland Petriccione (ici avec Guy Roux) a aussi suivi L'AJA pour Radio Cadet Roussel - Roland Petriccione

Une aventure humaine

Parmi les ancien de RCR, Mireille Chaumot, 83 ans est, elle, un peu la mémoire de la station . Ella a été la secrétaire de la radio pendant les 5 premières années. Elle a conservé des photos et des coupures de journaux de cette époque ,sur les fêtes ou Les concerts qui étaient organisés.

Mireille Chaumot, 83 ans, a été la secrétaire de Radio Cadet Roussel pendant les 5 premières années. Elle en garde d'excellents souvenirs Copier

Mireille Chaumot, 83 ans est un peu la mémoire de Radio Cadet Roussel, Elle a conservé des Photos et des articles de cette époque. © Radio France - Thierry Boulant

Elle est arrivée dans la station par amitié : "Ce monde était complètement étranger à ma vie", explique t-elle, "J'écoutais bien entendu les informations, mais bon, je n'avais jamais approché de près ou de loin un studio. Au départ cette aventure, c'était simplement des amis qui voulaient faire quelque chose."

Mireille Chaumot a son bureau de Radio Cadet Roussel à Auxerre au début des années 80. - Mireille Chaumot

Les années "bonheur"

Parmi les autres satisfaction qu'elle note, le rapport avec les auditeurs était extrêmement gratifiant. Beaucoup venaient à la radio avec des petites douceurs, de la pâtisserie par exemple, juste pour dire un petit bonjour.

"La porte était toujours ouverte à tous les gens qui voulaient voir de près les animateurs", précise Mireille en feuilletant un de ses albums, "Pour moi , ce sont vraiment des années Bonheur".

Le journaliste de France Bleu Auxerre, Denys Baudin a lui aussi débuté sa carrière sur Radio Cadet Roussel. - Mireille Chaumot

Radio Cadet Roussel a fini par fermer pour des raisons financières à la fin des années 80 , après être passer deux ou trois fois sous franchise. La Station n'a jamais pu fêter ses dix ans .

Radio Cadet Roussel a fermé en 1990. - Thierry Boulant