Une quarantaine de musées de l'ancienne région Poitou-Charentes ont accepté que 156 de leurs œuvres les plus emblématiques soient scannées en trois dimensions. Le résultat, c'est un musée virtuel où on peut observer les objets en 3D dans le moindre détail.

Poitiers, France

Il aura fallu trois ans pour modéliser une par une les œuvres (plus de 4.500 heures de travail). Mais le résultat est là quand on va sur le site alienor.org : on peut désormais choisir un objet dans la collection, cliquer dessus, l'observer sous toutes les coutures, zoomer, avec un niveau de précision redoutable. La reproduction est fidèle jusqu'à 0,1 millimètre !

Une déambulation dans 32 salles virtuelles

Beaux-arts, sciences naturelles, B.D., automobile, vous trouverez de tout au fil des 32 salles virtuelles : la salle mosquée de la maison Pierre-Loti à Rochefort, le Tumulus de Bougon ou encore une perle de bois de renne du paléolithique issue du musée de la préhistoire de Lussac. Sa taille : 3 cm.

De l'autochenille de Saint-Jean-d'Angély à la Grand-Goule

Les amoureux de mécanique se précipiteront sur l'autochenille Citroën du musée de Saint-Jean-d'Angély. Un véhicule qui a participé à la croisière noire, une expédition à travers l'Afrique lancée dans les années 1930 par André Citroën en personne. Les chefs d’œuvres sont là aussi : un bronze de Camille Claudel, une coupe d'Emile Gallé, sans oublier les traditions locales avec des coiffes et des faïences de Saintonge, la sculpture en bois polychrome de la Grand-Goule...