40 millions d'euros investis à Bagnères-de-Luchon pour moderniser les thermes

Les travaux de modernisation des thermes de Luchon sont bel et bien lancés. S'ils doivent durer au moins deux ans, jusqu'en mars 2024, pas de panique : ils restent ouverts aux curistes pendant toute la durée des travaux. Le chantier va se focaliser uniquement sur la restructuration des espaces intérieurs.

Mais bientôt, ces adeptes de la station thermale devront composer avec un nouveau public, adeptes du "thermoludisme". Derrière ce mot, largement employé lors de la visite de chantier le lundi 18 juillet en présence de la présidente de Région, Carole Delga, se cache un tout nouvel espace bien-être.

Les thermes vont être totalement rénovées d'ici à mars 2024. Le but est d'augmenter la fréquentation de 50%. © Radio France - Marion BOTHOREL

Le but est d'attirer une nouvelle clientèle, en particulier les randonneurs et skieurs de passage. Cet "espace thermoludique" comprendra des bains à bulle, des douches à jets et des espaces sensoriels. Il va être construit dès le mois de juillet 2022 dans une extension du bâtiment. Dans le même temps, les espaces de soins thermaux vont être rénovés.

40 millions d'euros investis

Ces investissements colossaux pour relancer les thermes font suite à la concession accordée à la société Arenadour. La commune, l'Agence Régionale Aménagement Construction (ARAC) et la Banque des Territoires ont signé le 19 janvier 2022, un contrat de délégation à Arenadour pour l'exploitation des thermes. Pendant trente ans, ce groupe landais spécialiste du thermal en aura la gestion, moyennant une redevance reversée à la ville.

Arenadour investit 5 millions d'euros dans la modernisation des thermes. Les 35 millions restants sont versés par l'ARAC, la Banque des Territoires, la Région, l'Etat, la FEDER, le département de Haute-Garonne et la commune de Luchon. L'objectif est d'augmenter de 50% la fréquentation des thermes alors que 10.000 curistes viennent actuellement chaque année.

Et il n'y pas que ces investissements actuellement à Luchon. Plusieurs autres chantiers sont en cours : dès 2022, un ascenseur reliera la ville à la station Superbagnères, en six minutes. Deux ans plus tard, en juin 2024, le train roulera de nouveau entre Montréjeau et Luchon, les deux communes de la vallée seront reliées en 25 minutes seulement.