40 streamers réunis à Faches-Thumesnil pour la bonne cause à partir de jeudi

Vous pourrez les voir jouer à des jeux vidéo, mais aussi manger, dormir, faire des blagues, relever des défis! Quarante streamers de la métropole lilloise se réunissent à partir de ce jeudi 14h à Faches-Thumesnil, près de Lille pour un marathon caritatif de 72 heures.

Jusqu'à samedi soir, ils vont tous retransmettre l'événement en direct sur leur chaîne Twitch, une plateforme de diffusion de vidéo de streamers en direct, notamment des parties de jeu vidéo, avec l'objectif de collecter un maximum de dons en faveur du 116.000 , le numéro d'appel d'urgence qui accompagne les familles d'enfants disparus partout en France. puisque ce 25 mai est la Journée Internationale des Enfants Disparus.

L'objectif est d'avoir de s'amuser, de prendre du plaisir, de donner envie aux personnes de faire des dons et de les sensibiliser à cette cause. Cédric Flament, alias Vaykhyn sur Twitch, organisateur de l'événement qui a lieu pour la troisième année consécutive, explique par exemple que certains streamers vont relever des défis en fonction des montants de dons, comme manger des piments, se raser la tête, organiser des défis culinaires.

Cédric Flament, alias Vaykhyn sur Twitch, est l'organisateur de cet événement © Radio France - Odile Senellart

Un esprit bon enfant au service de la cause des enfants disparus à laquelle tient Cédric Flament, âgé de 34 ans, habitant Faches-Thumesnil. C'est le fait de devenir père en 2018 et en 2020 qui l'a sensibilisé à cette question. Il a eu envie de mettre sa passion, lui qui compte 3.000 abonnés sur sa chaîne Twitch, au profit de cette cause.

Droit d'Enfance , la fondation qui gère et coordonne le 116.000 (numéro gratuit, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7), 43.202 disparitions de mineurs ont été signalées en 2022 en France aux policiers et aux gendarmes: un enfant est signalé disparu toutes les 12 minutes. Dans le détail, il y a eu 41.518 signalements de fugues dont 36,9% de mineurs de moins de 15 ans, 1.140 signalements de disparitions inquiétantes dont 56% de filles, et 544 signalements d'enlèvements parentaux dont 94% de mineurs de moins de 15 ans.