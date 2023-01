400 ans après sa mort, la dentition de la comtesse de Laval Anne d'Alègre livre ses secrets

400 ans après son décès en 1619, des chercheurs de l'Inrap (institut national des recherches archéologiques préventives) ont étudié très attentivement la dentition de la comtesse de Laval, Anne d'Alègre. Elle permet de savoir que la mère de Guy XX, dernier comte de Laval, souffrait de parodontite, une maladie des dents qui touche une personne sur cinq dans le monde.

Une prothèse en ivoire

Ils également découvert qu'Anne d'Alègre portait une prothèse dentaire, probablement en ivoire. Cette prothèse, moquée par ces contemporains qui la disaient trop coquette, permet en réalité d'en apprendre davantage sur les techniques médicales de l'époque, explique le docteur Rozenn Colleter, archéo-antropologue associée à l'Inrap. "50 ans plus tôt, Ambroise Paré qui était également mayennais, a déjà décrit ce type de prothèse et c'est justement ce que les chirurgiens dentistes du CHU de Toulouse ont trouvé passionnant : c'est de se dire que peut-être qu'Ambroise Paré a formé des gens en Mayenne et que c'est peut-être un de ses disciples qui a soigné Anne d'Alègre."

Pour étudier le sourire d'Anne d'Alègre vieux de quatre siècle, les chercheurs de l'Inrap ont utilisé un scanner 3D. - INRAP

À l'époque, il n'existe par encore de dentistes. "Il y a des arracheurs de dents et les médecins n'ont pas de spécialisation, ils vont bidouiller dans la mâchoire d'Anne d'Alègre, un traitement qui n'est pas vraiment approprié. La prothèse, trop collée à la gencive, ne va pas améliorer sa parondite." Mais Rozenn Colleter reconnait qu'il reste une avancée en matière de médecine. "C'est ça qui est génial, on voit grâce à l'étude sur Anne d'Alègre, qu'il y a déjà de l'idée. Ils arrivent quand même à faire des traitements, qu'ils ont déjà quelque chose alors que les premiers dentistes n'apparaîtront vraiment qu'un siècle plus tard."