400 ans de Molière, "C'est punk, c'est toujours moderne !" pour les élèves théâtre du lycée Limosin

"Molière, c'est la référence !" Fanny est une élève de 17 ans en terminale spécialité théâtre au lycée Léonard Limosin de Limoges. Pour elle, le dramaturge est "le premier nom qu'on va entendre dans le théâtre et en fait, c'est vraiment la base ! C'est considéré comme "classique" mais en fait, on s'est rendu compte que c'est punk comme théâtre et que vraiment, c'est fou. Pour moi, Molière, c'est du jeu, c'est de l'amusement."

Des pièces toujours d'actualité

Le dramaturge a été baptisé le 15 janvier 1622. Il serait né quelques heures, jours avant cette date. On célèbre donc ces 400 ans cette année. Et malgré les siècles qui passent, ses textes n'ont pas pris une ride pour Renaud, metteur en scène et intervenant auprès des lycéens : "C'est toujours très contemporain, les caractères qu'il décrit sont toujours les mêmes dans la vie. On retrouve les mêmes ressorts : l'amour contrarié, par exemple. La volonté d'indépendance des femmes par exemple est souvent centrale dans ces pièces et toujours d'actualité."

D'ailleurs, les élèves du lycée Limouzin ont produit leur propre pièce, Les femmes de Molière. "On a travaillé sur trois pièces Le Tartuffe, l'Ecole des femmes et l'Amour médecin", explique Amandine. "On met au centre la place femme. C'est vrai qu'on a pu voir que la femme n'était pas forcément respecté à cette époque. On ne faisait pas attention à ses désirs, elle était oppressée. Et justement, aujourd'hui, malheureusement, on a encore ce genre de cas de figure, ce qui est quand même très regrettable."

Bien que populaire, les textes de Molière ne sont pas forcément simples à apprendre. "Au début, c'était très compliqué parce que j'avais énormément de mal avec les alexandrins dans l'apprentissage du texte", se remémore Fany. "C'est vrai que du Molière, ce n'est pas du Racine ou du Hugo", note Renaud. "Il y a une réelle difficulté pour s'approprier le texte".

La mise en scène a donc son importantce souligne Laetitia Le Van, prof de lettres modernes et des arts dramatiques au lycée Limozin. "C'est une langue quand même qui n'est pas toujours facile mais finalement par l'analyse, par le travail du jeu et de la mise en scène on peut porter ces textes. Les élèves peuvent, au bout d'un moment, bien mesurer combien ça parle de choses qui sont complètement d'actualité au cœur de l'humain." D'ailleurs Fany maitrise aujourd'hui totalement la langue de Molière. "C'est assez impressionnant mais cette manière de parler, c'est presque devenu naturel."

Molière au cinéma

Molière sera célébré dans les cinémas samedi soir. A 20h10, la pièce "Tartuffe et l'Hypocrite" sera diffusée en direct de la Comédie Française dans 200 cinémas. Dans la ville de Limoges, direction le cinéma Grand Ecran d'Esther et à Tulle la pièce est projetée au cinéma Véo. Une pièce de théâtre inédite.

Cette pièce avait été censurée sous Louis XIV. Elle était tombée dans l'oublie, finalement restaurée il y a peu et elle sera finalement jouée samedi pour la première fois dans sa version originale.