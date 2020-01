4 000 jeux de cartes pour changer le monde en jouant avec le parc naturel régional de l'Avesnois

Maroilles, France

Christophe Legroux, le responsable écocitoyenneté au parc naturel régional de l'Avesnois est un fan de jeux de société, et il a eu l'idée d'adapter les sneaky cards américaines, un jeu de cartes dit bienveillant car il propose des défis comme offrir un cadeau sans raison ou faire un selfie avec un inconnu.

Le nordiste a donc imaginé une version écolo pour changer le monde avec des défis comme chronométrer sa douche, acheter un produit local dans un magasin, offrir un cadeau recyclé etc. Et l'idée c'est de se débarrasser de ses 36 cartes en lançant des défis à ses copains, sa famille dans leur vie quotidienne.

Christophe Legroux présente le jeu

Je(u) commence aujourd'hui © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Des cartes qui pourront voyager au bout du monde

Une fois qu'un défi a été effectué, il faut le valider sur le site internet du jeu Je (u) commence aujourd'hui grâce à un code unique. Et sur ce site vous pouvez trouver d'autres conseils pour être encore plus écolo, on vous apprend par exemple à cuisiner des épluchures de légumes comme des chips avec des épluchures d'aubergine. Et une fois que la carte est validée, vous pouvez mettre des petits messages pour le futur joueur qui tentera le défi.

Grâce au financement de l'Europe et de l'état le parc a édité 4000 jeux qu'il distribue aux collégiens, lycéens, citoyens qui veulent être acteurs du changement après des séances de conférences-quizz sur l'alimentation ou la biodiversité.

Au collège de Bavay 80% des élèves de 3° présents à la conférence ont décidé de s'engager pour "sauver la planète" disent-ils. Pour eux la formule du jeu sera beaucoup plus efficace sur les jeunes que les obligations.

le reportage de Rafaela Biry-Vicente

Le parc qui est aussi en contact avec des "influenceurs" écolos sur youtube comme Tout le monde s'en fout pour diffuser son message.

Le jeu a été sélectionné pour être présenté aux journées mondiales de la biodiversité à Marseille en juin.