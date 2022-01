400e anniversaire de Molière : quand ses tournées en province le faisaient jouer à Rennes

Ce samedi 15 janvier, on va célébrer le quatrième centenaire de la naissance de Molière. Jean-Baptiste Poquelin est né en 1622. On lui doit des pièces très célèbres comme l'Avare, l'Ecole des femmes, Dom Juan, les Fourberies de Scapin, le Bourgeois Gentilhomme ou le Malade imaginaire. Avant de devenir célèbre, ce génie du théâtre s'est produit dans plusieurs villes de France. A Rennes, ses représentations se sont déroulées dans l'une des six salles du jeu de paume de la ville.

L'illustre théâtre

"A Rennes, il y avait de nombreuses salles de jeu de paume qui étaient des lieux fermés et relativement grands avec une largeur de 9 mètres et une longueur de 30 mètres", explique Gilles Brohan, animateur de l'architecture et du patrimoine à Destination Rennes. Le jeu de paume était un sport très populaire en France. "On imagine qu'on pouvait monter facilement, et à moindre coût, une scène en fond de salle permettant d'accueillir un public nombreux qui se tient debout". Le public est un art populaire qui réunit toutes les classes sociales.

On sait que Molière et l'illustre théâtre ont joué dans la salle du jeu de paume qui se trouvait dans la cour du cheval noir située au niveau du 3 de la rue Saint-Michel actuelle. - Gilles Brohan

Molière et sa troupe se produisent à Rennes dans les années 1645-1646, l'artiste n'a alors que 23 ans. "A l'époque, suite à des déboires financiers que sa troupe connait à Paris, Molière décide de partir en tournée. Ce qui fonctionne bien, ce sont les farces qui préfigurent les comédies qui vont être montées dans la deuxième moitié du XVIIe siècle".

Une venue mémorable

A cette époque, Molière n'était pas connu et il faudra attendre 1658 pour qu'il acquiert une grande notoriété. Il ne reviendra plus à Rennes mais la ville en gardera une certaine fierté : "Les Rennais se sont souvenus longtemps que Molière était venue dans ses jeunes années se produire dans leur ville". En 2022, Rennes conserve une de ses salles du jeu de paume. Baptisée la salle du pélican, elle est située rue Saint-Louis et s'intègre dans une structure municipale qui abrite une crèche multi-services. Il s'agit de l'un des plus anciens bâtiments de jeu de paume en élévation conservé en France.