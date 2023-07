40ème édition du Critérium de Lisieux : l'Espagnol Pello Bilbao vainqueur de la course

Il y avait beaucoup de monde ce mardi 25 juillet, dans les rues du centre-ville de Lisieux. Il y a encore 48 heures, les coureurs du Tour de France étaient à Paris, sur les Champs-Elysées. Pas ou peu le temps de se reposer, ils ont très vite enchaîné avec le Critérium de Lisieux qui se tenait en début de soirée ce mardi. Une course mythique, la première après la Grande Boucle du Tour, depuis maintenant 40 ans.

Bilbao grand gagnant, Guillaume Martin deuxième

Sans le meilleur grimpeur Giulio Ciccone absent à la dernière minute, c'est finalement l'Espagnol Pello Bilbao qui s'impose comme le grand gagnant, après deux heures de courses, devant Guillaume Martin, qui termine lui, deuxième de la course. Pour Guillaume Martin, la soirée était une réussite : " Il y avait du monde, une très belle soirée, une bonne ambiance. C'était une course serrée, pas facile, avec un cycliste hors pair, je ne suis pas mécontent de ma performance".

Pour d'autres, c'était leur dernier critérium, comme Tony Gallopin, c'était forcément un moment émouvant pour le cycliste "C'est la dernière fois que je vois ces pavés de Lisieux, ca fait quelque chose", confie-t-il.

Le podium des coureurs récompensés, sur ce critérium de Lisieux. © Radio France - Ville de Lisieux

L'ambiance au rendez-vous, le public ravi

Du côté des barrières, il y avait du monde, beaucoup de monde, même si moins que l'année dernière affirme Sylvie "C'est la première chose que j'ai remarqué", mais l'ambiance, elle, est tout de même au rendez-vous : pancartes, cris de soutiens, cornes pour faire du bruit..."On veut montrer aux cyclistes qu'on les soutient. C'est un super moment pour eux, et pour nous", sourit Elisabeth. Nicolas n'a pas pu aller au Tour de France, mais il ne regrette pas, car cela n'a rien à voir ici : "C'est beaucoup plus convivial. Sur le Tour, on attend des heures, pour voir passer les cyclistes durant 30 secondes. Ici, ils passent, repassent, on peut même aller les voir, leur demander des autographes !", s'enthousiasme-t-il.

Des pancartes au bord des routes, en soutien au normand Guillaume Martin. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Une communion avec le public qui n'a pas changé depuis la création du Critérium, en 1981. Robert Legeay, ancien et premier vainqueur du Critérium, la première année s'en souvient : "Ca a toujours été une fête populaire, de réunion avec les athlètes, le vélo, et les spectateurs, c'est un vrai moment de fête. C'est aussi un moment important, car c'est le premier événement après le Tour."