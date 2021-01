45.000 euros alloués par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern à Saint-Guilhem-le Désert

Vue du village de Saint-Guilhem et de l'église-abbatiale

La Mission patrimoine portée par Stéphane Bern dévoile ce mercredi le montant des aides accordées à chacun des projets sélectionnés en 2020, un site par département. Dans l'Hérault il s'agit de l'ermitage Notre-Dame-du-lieu plaisant à Saint-Guilhem-le-Désert. Une somme de 45.000 euros est allouée, elle servira à restaurer la toiture, le clocher et les voûtes intérieures (coût des travaux : un peu plus de 100.000 euros). La Fondation du patrimoine reversera cette aide aux porteurs de projet au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation des factures.

48.000 euros pour l'Aigoual

Quelque 48.000 euros sont alloués au projet du département du Gard, la rénovation de l'observatoire du Mont Aigoual.

Les aides accordées par la Mission Stéphane Bern, principalement grâce au Loto du patrimoine du 21 décembre dernier, représentent une somme globale de 15,2 millions d'euros. Rappelons que les sommes octroyées viennent compléter les aides publiques ou l’autofinancement pour atteindre la totalité du besoin de financement, dans la limite de 300.000 euros par site.