45 œuvres de Picasso présentées à Belfort au musée d'Art Moderne-Donation Maurice Jardot

A partir de ce vendredi 4 octobre, 45 œuvres du peintre Pablo Picasso seront visibles au musée d'Art Moderne-Donation Maurice Jardot à Belfort. Ce sont des estampes, des gravures de l'artiste espagnol réalisées entre 1919 et 1955. Entrée libre et visites guidées ce week-end.

Belfort, France

Un don exceptionnel pour une exposition exceptionnelle : à partir de ce vendredi 4 octobre et jusqu'au 19 janvier à Belfort, 45 œuvres de Pablo Picasso sont présentées au musée d'Art Moderne-Donation Maurice Jardot, rue de Mulhouse. Il s'agit de 45 estampes, des gravures du peintre espagnol réalisées entre 1919 et 1955.

Deux étages consacrés à Picasso

"Picasso a gravé des dessins, beaucoup de portraits, des scènes de vie, des femmes qu'il a aimées", décrit Marie Rochette de Lempdes, adjointe au maire de Belfort en charge de la culture. "C'est une fierté parce que Picasso est reconnu (...) Quand je dis qu'on a treize œuvres de Picasso déjà, je me dis waouh. Là, avoir 45 estampes, c'est une manière de mieux les faire connaître. On a deux étages consacrés à Picasso. C'est émouvant, impressionnant." Marie Rochette de Lempdes est d'ailleurs certaine que cela va attirer plus de monde au musée. "C'est un petit bijou, qui est dans un écrin, dit-elle, il faut l'ouvrir. Les gens doivent oser pousser la porte."

"C'est quand même une chance d'avoir cela comme moyen de communication."

Ces estampes sont un don de la Galerie Leirisse à Paris pour fêter les 20 ans de la Donation Jardot. "Dans la fin des années 50, Picasso s'installe dans le Sud de la France, raconte Marc Verdure, le directeur des Musées et de la Citadelle de Belfort. Il a toutes ces œuvres sous les yeux et notamment les vieilles plaques qu'il a gravées. Il les retrouve et décide d'en imprimer une partie pour arriver au total de 45. Il appelle ça "la caisse à remords". Picasso est mort sans les avoir signées."

Estampe réalisée par Pablo Picasso au musée d'Art Moderne-Donation Maurice Jardot à Belfort © Radio France - Nicolas Wilhelm

Ce sont les héritiers qui ont permis que ces œuvres soient signées, de façon posthume avec ce qu'on appelle un cachet humide. "Donc les œuvres ne sont pas signées de la main de Picasso, mais ce sont des œuvres authentifiées. Elles sont garanties parce que Picasso avait donné le bon à tirer, les avait reconnues."

L'entrée est libre à partir de ce vendredi 3 octobre 14h, avec des visites guidées, même chose pendant tout le week-end.