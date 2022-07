450 participants au triathlon des monts de Guéret en Creuse, les plus jeunes avaient 4 ans !

Le soleil était de la partie pour cette onzième édition du triathlon des monts de Guéret en Creuse, samedi 2 et dimanche 3 juillet. Tout le week-end, avec une eau à 19 degrés, 450 enfants et adultes ont enchaîné natation, vélo et course à pied au départ de l'étang de Courtille.

Les participants du M, au moment du briefing juste avant le départ dimanche 3 juillet. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

4 ans et déjà triathlète

Les tout-petits ont ouvert le bal samedi à 13h30 : l'"animathlon" a réuni une quinzaine de bouts de chou, de 4 à 6 ans, pour une initiation à la discipline sans chronomètre, mais avec une vraie arche d'arrivée "comme les grands".

Toutes les catégories d'âge ont ensuite défilé avant le premier triathlon XS et la spectaculaire formule S "multi-enchaînement", inaugurée l'an dernier. Les 80 coureurs devaient enchaîner trois mini triathlons soit trois fois 250 m de nage, 5 km de vélo et 1,2 km de course à pied. De quoi permettre au public de ne pas s'ennuyer !

Vainqueur en 4h19

Dimanche matin, l'épreuve reine, l'Halftriman, est partie à 8h30 avec 73 coureurs. Comme son nom l'indique, c'est la moitié d'un Iron man, c'est-à-dire 1900 m de natation, 88 km de vélo et 20,4 km de course à pied. Le premier, Clément Eberly, a bouclé le tout en... 4h19. La première féminine Amandine Debrouver finit en 5h22. Les derniers à prendre le départ étaient la centaine de participants de la course M (1500 m de nage, 44 km de vélo et 10,2 km de course).

La participation était un peu inférieure à d'habitude cette année, puisque l'Halftriman avait réuni 550 personnes l'an dernier pour la dixième édition.

Le triathlon des monts de Guéret est organisé chaque année par les Sports athlétiques marchois, les "SAM". Les bénévoles n'ont pas chômé pour préparer cet évènement, connu pour son parcours bien vallonné, et qui attire des triathlètes de toute la France (Brive, Montluçon, Clermont-Ferrand, Limoges, Saumur, Poitiers, etc). Les SAM fêteront leur cinquantième anniversaire l'an prochain.

