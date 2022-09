5000 participants à la 16ème édition du Vélo Tour de Dijon

Les cyclistes de tout âge se bousculaient ce dimanche matin dans la cour du palais des Congrès de Dijon. Environ 5000 personnes étaient venues pour découvrir la cité des Ducs via les circuits du Vélo Tour, l'un de 16 km, le second de 22 km.

Près de 5000 personnes ont participé au Vélo Tour de Dijon ce dimanche matin. Deux itinéraires étaient proposés, l'un de 16km, le second de 22 km. Au programme un passage par le centre commercial de la Toison d'Or, le Zénith, la salle de la Vapeur et la brasserie de Bourgogne, notamment. Départ et arrivée des cyclistes : au palais des Congrès de Dijon dans une ambiance très conviviale.

"La jauge est presque atteinte." Florian Bonnin, chef de projet du Vélo Tour