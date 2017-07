456 montgolfières dans le ciel : record battu pour le Mondial Air Ballons !

Cela valait la peine d'attendre ! Reporté cinq jours à cause du mauvais temps, le Mondial Air Ballons a battu le record du monde de décollage en ligne de montgolfières. 456 ballons qui se sont élevés en même temps dans le ciel de Chambley.

Ils l'ont fait ! Les pilotes du Mondial Air Ballons ont battu leur propre record. Ce vendredi 28 juillet, à 8 heures du matin, 456 montgolfières se sont envolées en même temps. Leur dernier record date de 2015, avec 433 ballons qui s'étaient hissés simultanément. Un exploit qui sera inscrit dans le World Guinness Record.

"Un spectacle magnifique"

Initialement, le record devait être battu dimanche 23 juillet, mais à cause du mauvais temps, il a été reporté à plusieurs reprises. "C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal avec ce record. On a dû le reporter mais on y tenait !" souligne Matthieu Toamain, animateur de la radio officielle Good Morning Chambley.

Matthieu Toamain, animateur de la radio officielle du Mondial Air Ballons est fier d'avoir assisté à ce record. Copier

C'était beaucoup d'organisation parce qu'il fallait repérer la fenêtre météo pour pouvoir organiser ce record. On l'a eu. On avait l'accord de la tour de contrôle ce matin. Tous les lanceurs, ceux qui gèrent les montgolfières pour qu'il n'y ait pas d'accident au décollage, étaient sur place et ont fait du très bon boulot." -Matthieu Toamain