48ème Coupe Icare : une édition restreinte à cause des conditions sanitaires

La Coupe Icare, plus grande manifestation de vol libre, débute ce mardi. Jusqu'à dimanche, parapentes, deltaplanes et paramoteurs vont se partager le ciel isérois. En 2019, elle accueillait 90 000 visiteurs. Cette année, à cause du covid-19, toutes les manifestations n'auront pas lieu.

Annulée en 2020, cette année la Coupe Icare a bien lieu, mais elle ne ressemble pas aux éditions précédentes. En 2019, la Coupe accueillait 90 000 visiteurs. L'impossibilité de contrôler 90 000 pass sanitaire a poussé Anne Budillon, coordinatrice générale de la coupe Icare, à annuler certains des évènements qui brassent le plus de monde.

"Ça aurait été une usine à gaz ingérable, affirme Anne Budillon. C'est à contrecœur que nous avons décidé de supprimer tous les shows aériens. Pas de démonstration de voltige, pas de patrouille de France... La patrouille de France amène à elle-même plus de 30 000 personnes. Néanmoins, on garde l'esprit de la Coupe Icare. Elle est ouverte à tout le monde, aux familles et pas seulement aux pilotes. Il y a de l'animation, on a doubler la programmation artistique et musicale donc il y a beaucoup de choses sympathiques cette année."

Le concours de vol déguisé, l'"Icarnaval", habituel temps fort de la manifestation, n'aura pas lieu non plus cette année. La zone d'atterrissage de Lumbin est également interdite au public. Les animations restantes se concentreront donc sur le site de Saint-Hilaire-du-Touvet.

Un retour aux sources

Dominique Lestant est un habitué, il participe à la Coupe depuis plus de 40 ans, en tant que pilote et bénévole. Il l'a donc vu évoluer : "Cette édition ne sera pas la même que d'habitude, mais c'est quelque part un retour aux sources. Tout ce qu'on voit aujourd'hui a été construit au fil des années. Au début, c'était un rassemblement de pilotes, moins tourné vers le grand public."

Pour sa première édition en tant que coordinatrice générale, Anne Budillon veut aussi voir la coupe à moitié pleine. "C'est sûr qu'on a habitué les gens au caviar avec l'"Icarnaval", la patrouille de France... On est les premiers à adorer ça mais il faut aussi voir le bon côté des choses et il va se passer plein de choses sympas sur Saint-Hilaire." La coordinatrice détaille : "On a toujours le festival les "Icares du cinéma", avec la double programmation 2020-2021 sur l'aire de décollage sous un chapiteau. Le salon des exposants est plein, avec plus de 100 exposants qui viennent du monde entier !"

La billetterie en ligne est ouverte. Un accès pour la journée coûte 6 euros. En plus de son billet, il faudra présenter son pass sanitaire, pour les personnes majeures. Si vous n'êtes pas vacciné, il sera possible de se faire tester devant l'entrée. Le port du masque sera obligatoire sous les chapiteaux mais pas à l'extérieur.