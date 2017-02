4L Trophy : les équipages d’Île-de-France réunis à Saint-Ouen pour les derniers préparatifs

Les équipages du 4L trophy 2017 sont dans les starting-blocks ! Pour la vingtième édition du raid étudiant, les 3000 participants s'élanceront jeudi prochain de Biarritz, direction Marrakech. Ce samedi, une cinquantaine d'entre eux se sont retrouvés à Saint-Ouen pour les ultimes réglages.

Ce samedi après-midi, une cinquantaine de 4L font rugir leur moteur sur le parking du journal Le Parisien, à Saint-Ouen. Les pilotes peaufinent les derniers détails avant le grand départ prévu jeudi prochain à Biarritz. Le raid les mènera jusqu'à Marrakech.

Près de 3000 participants pour le 4L Trophy 2017

Mais pour certains, la route est encore longue jusqu'au Maroc. Sur le parking, Céline sourit, mi-amusée mi-inquiète. Sa voiture, une belle 4L rose bonbon, cale dès qu'elle freine un peu fort. "Du coup, on a le "Start and Stop" automatique pour la 4L, c'est pas mal", glisse l'étudiante en comptabilité.

Pourtant, ça fait un an déjà que Céline et sa copilote, Armelle, mettent les mains dans le cambouis. Les deux jeunes filles ont acheté leur 4L sur le Bon coin et ont fait toutes les réparations. "On a changé les amortisseurs, les roulements, les rotules, énumère Céline. On a d'ailleurs mis deux jours pour remplacer quatre rotules !"

C'est Armelle, 21 ans, qui a poussé sa copine à se lancer dans l'aventure. La jeune fille a déjà participé au 4L Trophy l'année dernière et elle a adoré : "le partage, la solidarité qu'il y a entre les Trophystes, c'est vraiment impressionnant".

Le 4L Trophy, ça ne se raconte pas, ça se vit" - Armelle

Pour sa vingtième édition, le 4L Trophy enregistre près de 3000 participants, dont 352 viennent d’île-de-France. Pendant dix jours, ils vont devoir s'orienter dans le désert marocain. Quentin, un étudiant de 22 ans venu de Versailles, trépigne d'impatience. "Ça nous dynamise beaucoup, on gère un projet de A à Z avec la recherche de sponsors, explique le jeune homme. Au final, c'est un peu comme ouvrir une entreprise."

"On est motivés, c'est vraiment un gros projet" - Quentin Partager le son sur : Copier

Pour Quentin, l'objectif est avant tout de profiter avec son copilote, Louis. "Faut pas se voiler la face, c'est pour s'amuser, partir à l'aventure, aller découvrir le Maroc et faire un petit Paris-Dakar', s'amuse l'étudiant.

Un raid également humanitaire

Les étudiants emmènent également avec eux des denrées alimentaires, des fournitures scolaires et du matériel pour équiper les écoles marocaines. Clément en est bien conscient, son coffre est déjà rempli de cahiers et de crayons. " Le 4L Trophy, c'est aller à la rencontre des autres, c'est hyper important pour nous la solidarité et puis on va se dépasser", souligne le jeune homme de 19 ans.

Tous sont très motivés et disent ne pas redouter pas la panne. Mais Quentin glisse quand même, un petit sourire aux lèvres, "je pense que la veille du départ, je ne dormirai pas". Les équipages d’Île-de-France ont rendez-vous mercredi à Biarritz pour un ultime "contrôle technique" avant le départ officiel jeudi prochain.