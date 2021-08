4Oe édition de Jazz sous les Pommiers à Coutances : " on ne peut pas dire que ce soit comme d'habitude"

Avec en plus un soleil capricieux pour les premiers jours de cette 40e édition de Jazz sous les Pommiers à Coutances, ça refroidit un peu les plus aguerris. Malgré tout, les habitués sont là, des novices aussi. Un public venu d'Ile de France, de Bretagne ou encore de Mayenne qui jongle entre le gris et les contraintes sanitaires. Et quoiqu'il en soit "Jazz sous les Pommiers est inscrit parmi les premiers festivals de Jazz en France " rappelle Mike, un parisien qui promet qu'il reviendra au printemps pour profiter de la "vraie ambiance".

Parce que pour les vrais connaisseurs, comme Loïc, du bar Le Poulaillers près de la cathédrale, l'ambiance est quand même un peu morose. Lui n'a pas fait venir des groupes dans son bar cette année par peur de ne pas retomber sur ses pieds. So collègue de la rose des sables, reconnait que c'est moins festif, mais que c'est quand même très important de retrouver du monde et de l'ambiance à Coutances.

Spectacle de rue encadré

Malgré tout, il y a la file à l'heure des concerts, et s'il n'y a pas de spectacles de rue spontanés pour cette édition en raison de la crise sanitaire, l'art de la rue est quand même présent avec des spectacles plus encadrés où il faut présenter le passe sanitaire, ce qui n'empêche pas le public de répondre présent comme ce jeudi sur le plateau sport du lycée Lebrun avec la compagnie Encore plus. "Votre présence est super importante, évidemment il y a les masques, les vaccins, mais vous êtes là et l'essentiel est de se retrouver, de se rencontrer, dit l'un des deux clowns "catapulteurs". "Continuez à sortir de chez vous ! "

Jazz sous les pommiers, 40e édition, ça continue jusqu'à dimanche.