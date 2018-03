La 3e édition de la "Kamo Con" c'est ce samedi 24 et ce dimanche 25 mars 2018 au Palais des Congrès. C'est le rendez-vous des amoureux de la culture japonaise et des mangas. Sur place 500 exposants présentent des jeux vidéos, des maquettes. 5.000 visiteurs sont attendus à cette convention.

21000 Dijon, France

Cheveux roses, verts ou bleus, armures impressionnantes, mini-shorts ou encore capes en simili-cuir... Vous avez peut-être croisé de drôles d'individus ce samedi aux abords du Palais des Congrès de Dijon. C'est normal, ces personnes se rendaient à la 3e édition de la "Kamo Con". La "Kamo Con" c'est le salon de la culture asiatique, des mangas, des comics et des jeux vidéos. Une convention comme il en existe une cinquantaine à travers la France. Entre ce samedi et ce dimanche, les organisateurs attendent 5.000 visiteurs! Un quart d'entre eux sont extérieurs à la région Bourgogne-Franche-Comté, un tiers sont des étudiants et des collégiens, les autres sont des familles qui viennent avec leurs enfants.

Cette jeune femme est fan de cosplay et... ça se voit! © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce dimanche, notamment, de 14h à 16h30, un grand concours de "cosplay" est organisé. "Cosplay" c'est la contraction de "costume" et de "play", "jouer" en Anglais. Cyrille Alviset, le président de Kamo Event, l'organisateur de cette "Kamo Con". "Le cosplayer, c'est une personne qui va habiter son personnage. Et l'idée de ce concours c'est de voir comment elle va représenter le héros qu'elle a envie de représenter ou encore de juger le travail qu'elle a réalisé sur un costume". Cette prestation est bien sûr primée. "On leur a préparé des coupes que l'on a fait nous mêmes, ils auront également droit à des bons d'achats qu'ils pourront dépenser dans les boutiques présentes sur le salon!"

Cyrille Alviset Copier

Cyrille Alviset, l'organisateur de la "Kamo Con" de Dijon (à droite) © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce samedi matin, nous avons rencontré Maëlle, fan de "cosplay", c'est une amie qui l'a convertie il y a environ un an. "J'ai une perruque rose, avec une mèche qui me cache un oeil, j'ai aussi les sourcils roses et je porte des bas blancs et des ballerines". Une sorte de femme de ménage à la sauce japonaise, un habit qu'il lui arrive de porter au quotidien! "Ah oui cela m'arrive souvent de sortir habillée comme ça à Beaune! Cela surprend certaines personnes tandis que d'autres viennent me parler, au final, je trouve ça plutôt sympa!"

Tenues sexy et futuristes pour ces deux jeunes amatrices de cosplay © Radio France - Thomas Nougaillon

Costumée ou pas, cette 3e "Kamo Con" attire une foule impressionnante, ce samedi ils étaient nombreux à faire la queue à l'entrée du Palais des Congrès à la grande joie de Cyrille Alviset. "Cela fait plaisir, ça prouve que les gens ont envie de venir, de découvrir, de s'amuser! On n'arrête pas de nous dire que le paysage est sombre mais là c'est joyeux, c'est ça qui est bien!"

Reportage à la Kamo Con Copier

Maëlle vient de Beaune pour participer à cette convention © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce dimanche, 25 mars 2018, le "Kamo Con" ouvre ses portes de 10h à 18h au Palais des Congrès. Sur place des stands de littérature japonaise, de maquettes ou encore de jeux vidéos tenus par diverses associations. Les tarifs: 10 à 14 €. C'est gratuit pour les moins de 10 ans. Renseignements au: 06 51 95 43 85. Ou à l'adresse suivante: http://kamo\-con\.fr/