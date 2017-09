5 bonnes raisons de s'installer au Mans

La municipalité organisait ce samedi la traditionnelle visite de la ville destinée aux nouveaux habitants. Ils sont plus de 200 à avoir répondu présent. Nous avons cherché à comprendre ce qui a poussé ces nouveaux Manceaux à poser leurs valises dans la capitale sarthoise.

Un cadre de vie agréable

Les nouveaux Manceaux sont unanimes, il fait bon vivre dans la capitale sarthoise. Sedim vient de Tunisie. Cet étudiant souhaitait s'installer dans une ville calme. "Il y a beaucoup d'espaces verts, sourit-il. On peut faire des balades à vélo facilement. J'ai déjà repéré l'Arche de la nature, on commence à organiser des sorties". Amir, qui arrive de région parisienne avec sa femme et ses trois enfants fait le même constat : "On voulait un cadre plus aéré. La ville du Mans est plus étendue. On a une densité de population plus faible donc on a plus d'espace, plus de pavillons, tout en ayant accès aux services facilement". La ville du Mans est en effet très étendue. La superficie de son agglomération est la même que celle de Lyon, mais elle compte six fois moins d'habitants.

Des loyers abordables

C'était la condition posée par Bénédicte, la femme d'Amir : trouver une maison plus grande pour loger toute la famille. Pari réussi : "Pour un prix équivalent, on a une maison bien plus grande qu'en région parisienne, avec un terrain trois fois plus grand", assure-t-elle.

La proximité avec Paris

Lors de la visite, Bénédicte fait un constat : "Les nouveaux arrivants viennent beaucoup de région parisienne". A une heure de train de la capitale, seulement, Le Mans attire en effet des personnes qui travaillent toujours à Paris mais qui souhaitent améliorer leurs conditions de vie. Amir fait ainsi l'aller-retour deux fois par semaine entre Le Mans et Paris.

Une ville idéale pour les familles avec enfants

"C'était important pour moi que les enfants puissent faire de la trottinette et du vélo, explique Bénédicte. On est dans des petites rues très sympa. Les enfants peuvent aller à l'école très facilement, leur intégration s'est faite rapidement". Les enfants se sont d'ailleurs inscrits au basket, activité incontournable dans la cité du MSB !

La vie culturelle

Claire aussi est arrivée au Mans cet été avec ses trois filles. "Un choix de qualité de vie" explique cette nouvelle enseignante à l'université du Mans. "Maintenant que j'ai découvert le Mans, ce qui me plaît ici, c'est la richesse de son centre-ville, de sa vie culturelle. On a prévu de participer à beaucoup d'activités organisées par la ville qui sont riches et variées", ajoute-t-elle.