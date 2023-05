Nuit des musées en Dordogne : cinq lieux où se rendre pour en profiter

Plusieurs établissements culturels en Dordogne participent à la nuit européenne des musées pour sa 19e édition ce samedi 13 mai 2023. France Bleu Périgord vous propose cinq rendez-vous :

Ba(l)ade musicale orientale à Vesunna à Périgueux

De la Syrie aux Balkans, des musiciens spécialisés jouent leurs compositions . La découverte de ces sonorités passent par des arrêts en "gare" de Bagdad, Alep, Istanbul et Belgrade, via le train Orient Express dans le cadre de l'exposition "Agatha Christie en quête d'archéologie" proposée au musée. Des spécialités libanaises sont proposées dans le parc. L'événement se tient de 21 heures à minuit.

Danse aérienne sur le musée national de préhistoire aux Eyzies

Un spectacle de voltige et de danse verticale est joué sur la falaise et les murs du château. Il est spécialement créé pour les 100 ans du musée. Les collections permanentes sont ouvertes de 18 heures à 23 heures. La représentation de voltige a lieu à 18 heures 30, 19 heures 30 et 20 heures 30. La danse verticale est proposée à 21 heures 30.

Des statues Mayas en chocolat à la Micro Folie à Bergerac

Les apprentis pâtissiers du CFA de Boulazac et leurs professeurs exposent leurs statues, inspirées de la collection Mexico . Une intervention sur l’histoire du chocolat, de la civilisation Maya à aujourd’hui, est aussi proposée. L'événement se déroule de 20 heures 30 à 22 heures. Il faut réserver au 06 25 85 27 91 et/ou micro-folie@la-cab.fr

De l'accordéon festif au musée André Voulgre à Mussidan

Depuis un véhicule sonorisé et autonome, Ginette Rebelle interprète un répertoire populaire et burlesque du parc jusqu'à l'intérieur du musée . Le prestation débute à 18 heures.

Démonstration des dentelières au musée du costume de Tocane

Le travail de la dentelle est présenté par "La mélodie des fuseaux" à Tocane-Saint-Apre. Des visites guidées du musée sont aussi proposées en occitan. L'événement a lieu de 19 à 23 heures.

Les entrées et prestations proposées par ces musées sont gratuites. Toutes les animations proposées par les musées de Dordogne sont à retrouver : ici .